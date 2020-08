Igea arremete contra Irene Montero, que plantea el cierre de prostíbulos

“¿Cómo que estamos a disposición? En España la prostitución no está regulada, es ilegal o alegal, no puede prohibirse lo que no existe. La persecución de la explotación y el tráfico de mujeres es tarea del Ministerio del Interior y del poder judicial”, subrayó Igea en su cuenta de Twitter.

Así responde a la propuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para que las comunidades actúen sobre los lugares en los que se ejerce la prostitución y que se pone “a disposición” de las mismas.