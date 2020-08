El Principado aumenta la vigilancia en espacios naturales y llama a la 'responsabilidad' de los turistas

El Principado refuerza la vigilancia en zonas de espacios protegidos naturales, en colaboración con los ayuntamientos y la Delegación del Gobierno en Asturias. Así lo ha confirmado este domingo, David Villar, director general del Medio Natural, tras las quejas que se vienen escuchando sobre el comportamiento de algunos turistas y ante la masificación de las zonas rurales este verano, por la pandemia y la baja incidencia de la enfermedad en Asturias; se ha convertido ésta, en un atractivo turístico más y ha hecho crecer también lo que algunos han dado en llamar turismofobia, que en realidad es el malestar de los habitantes de los pueblos por el comportamiento incívico de algunas personas llegadas de fuera.

Este sábado mismo, los bares de la zona de Bulnes, en Picos de Europa, decidían cerrar en bloque, por ejemplo, tras detectarse el positivo de un camarero y pedían a las autoridades mayor vigilancia para que los visitantes cumplan. Además, en el concejo de Sobrescobio, en plena Ruta del Alba en Soto de Agues, aparecía este sábado una barricada hecha de árboles cortados y acompañada de una pancarta anónima que rezaba: “los pueblos no viven por los veraneantes, sobreviven por sus habitantes”.

El alcalde del concejo coyán, Marcelino Martínez, se mostraba este domingo contento de la puesta en marcha del dispositivo de vigilancia anunciado por el gobierno de Adrián Barbón, pero ha dejado claro que los turistas son bienvenidos. Cree que el asunto de la barricada es un acto que no responde al punto de vista de los vecinos, dado que “muchas familias viven del turismo” sino al de unos pocos aunque pide a los visitantes que sean responsables y hagan caso a las señales del concejo y que cumplan las medidas de seguridad. Según Martínez, el refuerzo de la vigilancia “bienvenido sea para que se cumplan las obligaciones que los turistas tienen que tener también como es no aparcar por los pueblos interrumpiendo el paso a vehículos ganaderos y tractores”. Y es que según el regidor coyán, aunque hay gente venida de fuera que no respeta no es la mayoría, lo que no descarta la existencia de un problema real de masificación “que cuesta controlar” que, confía, se reducirá con la bajada de visitantes durante el septiembre.

El dispositivo que pone en marcha el Principado tratará de velar tanto por garantizar las medidas de prevención frente a la covid-19 como de que se cumpla la legislación aplicable en los espacios naturales protegidos y, en caso de incumplimiento, habrá sanciones. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial insta por lo demás, a cumplir las recomendaciones del Decálogo del turista responsable en la red natural de Principado, elaborado por la Dirección General del Medio Natural con recomendaciones como la necesidad de planificar adecuadamente las visitas, evitar las aglomeraciones, no dañar la naturaleza, respetar a los vecinos y favorecer la actividad económica de la zona.