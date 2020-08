Carmen Pomar: "Aunque quisiéramos, no tenemos espacios para ratios de 15 alumnos, es inviable"

En una entrevista en la Cadena Ser, la conselleira de Educación, Carmen Pomar, descarta la opción de contratar a más profesores de forma masiva para reducir el número de alumnos en las clases de colegios e institutos.

Explica que la razón para esa negativa es muy simple; “aunque quisiéramos y pudiéramos desdoblar los grupos y las aulas no tendríamos espacios suficientes para ir a ratios de 15 alumnos, sería inviable porque no tendríamos dónde ubicar a esos alumnos físicamente”.

“Optamos por ser realistas”, afirma la conselleira, ”lo que hay que comunicar a las comunidades educativas es lo que es posible y operativo”. Sobre ese asunto, incide en que se han ajustado las ratios en primaria con esos 240 docentes contratados a mayores y en que, ahora mismo, se está analizando la situación en secundaria para cerrar la cifra de profesores que hace falta en ese nivel educativo.

Según Carmen Pomar, su departamento está también pendiente de que lleguen los fondos para educación que el gobierno central va a transferir a las comunidades autónomas y de conocer qué finalidad tendrán. Son unos fondos que “nunca llegan”.

Preguntada sobre el hecho de que no vaya a haber un metro de distancia entre pupitres, la responsable autonómica explica que la recomendación de la OMS es que exista un metro de distancia “entre cabeza y cabeza” y que esa es la medida que tomará la Xunta. El metro y medio de distancia, recuerda, es para cuando no se vaya a utilizar mascarilla, algo que descarta el gobierno gallego. Carmen Pomar recuerda que los expertos recomiendan su uso a partir de los 6 años y que cree que es una medida que los alumnos pueden asumir, “los niños ya están acostumbrados a usarla y hacerlo dentro de las aulas no va a ser tan incómodo como nos parecía”.

PROTOCOLO ABIERTO A CAMBIOS

La conselleira de Educación anticipa en la Ser que el miércoles tendrá lugar una nueva reunión del comité clínico que asesora a la Xunta. Después de ese encuentro se añadirán al protocolo presentado a mediados de julio aquellas medidas que lo mejoren teniendo en cuenta que el documento “se modificará siempre que así lo requieran las autoridades sanitarias”.

Los aspectos que pueden incluirse a partir del miércoles tienen que ver con el uso de la mascarilla a partir de los 6 años, con decisiones pendientes para la educación infantil y con la gestión de los brotes. En este sentido se determinará el número de alumnos o aulas que guardarán cuarentena cuando se registre un brote en un centro sanitario y cómo será la comunicación con el centro de salud de referencia que va a tener cada centro educativo.

La conselleira adelanta que habrá 40.000 test serológicos a disposición de los docentes gallegos y que en los primeros días de septiembre 4.000 profesores serán formados en materia sanitaria para hacer frente al arranque del curso escolar.

Carmen Pomar niega improvisación ante el comienzo de curso y falta de consenso con la comunidad educativa. Esgrime las 18 reuniones que ha mantenido con la junta autonómica de directores de centros y explica que las dos últimas se dedicaron a repasar un protocolo que ya han interiorizado y aplicado muchos centros educativos en la comunidad. También anuncia que en unos días se facilitará a los colegios una guía más sencilla, con preguntas y respuestas rápidas, que puede de forma ágil contribuir a resolver las dudas que surjan.

Según Carmen Pomar, Galicia está también mejor preparada para la docencia telemática.

Sobre la preocupación de las familias este año entiende que esos sentimientos de incertidumbre son normales, “tengo una hija en primaria y soy capaz de ponerme en ese lugar”, afirma, para después transmitir un mensaje de tranquilidad y garantizar trabajo sin descanso de su departamento para que todo salga bien.

La conselleira de Educación reconoce que “no estamos a salvo de contagio en ningún sitio” pero cree que el entorno escolar es un entorno en el que las normas y pautas son interiorizadas con rapidez por los pequeños.