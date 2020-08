El fuego de La Palma en fase de consolidar el perímetro, con 1.200 hectáreas

El incendio que desde el viernes afecta a La Palma se encuentra en fase de consolidación del perímetro, que abarca unas 1.200 hectáreas, tras una noche dura con condiciones meteorológicas adversas, y las brigadas se enfrentan hoy a horas críticas para evitar que se reactiven los puntos calientes.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó este domingo en una rueda de prensa que la situación del incendio, que ha quemado unas 400 hectáreas, es hoy mejor que ayer y ha entrado en una etapa de consolidación del perímetro, de unos 16 kilómetros, después de que los trabajos nocturnos se centrasen en dos puntos.

El primero era el de intentar atajar las llamas en el Lomo de las Palomas, que limita con la carretera LP-1 y por lo tanto existía el riesgo de que el fuego saltase o a la Caldera de Taburiente o a los municipios de Tijarafe y Puntagorda, y por la noche "dio un susto grande" al aproximarse a la costa.

Los trabajos de las brigadas terrestres lo pudieron contener y hoy, con la llegada de la luz, se ha intensificado la labor en esta zona, añadió el presidente. El otro punto, el más conflictivo, es el de Llano Negro, donde se ha realizado un trabajo arduo a lo largo de la noche y ahora también ha entrado en fase de consolidación, sin humo ni llamas.

En la lucha contra el fuego trabajan once aeronaves y más de 400 personas en tierra, y hoy se prevé la incorporación de otras 40 procedentes de las brigadas forestales de Soria y Toledo. Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas, con temperaturas que rondan los 35-38 grados centígrados y una humedad baja, por debajo del 20 por ciento, y vientos más fuertes que ayer.

"Hay muchos puntos calientes que pueden reactivarse" con estas condiciones, añadió Ángel Víctor Torres, por lo que en las próximas horas espera un trabajo "intensísimo". Y si todo camina como está previsto con estas labores "no vamos a tener un gran incendio forestal", subrayó.

El director técnico de Extinción del Gobierno de Canarias, Jorge Parra, destacó que la noche ha sido "conflictiva" con rachas de viento de unos 50 kilómetros por hora "que nos dieron algunos sustos" e hicieron replantear la estrategia en algún momento, pero el diseño de ésta "ha dado efecto y se ha conseguido consolidar el punto de Llano Negro".

Jorge Parra indicó que la predicción apunta a que esta tarde el viento bajará de intensidad y mañana habrá buenas condiciones meteorológicas pero no hay que bajar la guardia, advirtió, pues a partir del miércoles de la próxima semana Canarias espera una ola de calor más intensa y duradera así que hay que trabajar "por tratar de estabilizar lo antes posible este incendio". Añadió que se han quemado varias viviendas situadas en cuevas en la zona de Las Buracas y precisó que en tanto no se de por controlado el incendio no podrán regresar a sus casas las aproximadamente 300 personas evacuadas.

Al respecto, el presidente Ángel Víctor Torres llamó a tener responsabilidad en este ámbito porque cualquier actuación individual, como las de personas que anoche intentaron volver a sus viviendas, puede tener "consecuencias catastróficas".