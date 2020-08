CEAS prepara un curso de talleres adaptados a las circunstancias

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda tienen previsto iniciar hacia finales de septiembre una nueva edición del programa de intervención comunitaria. La pandemia y con ella la declaración del estado de Alarma hicieron que esta oferta de actividades el último trimestre se suspendiera o se mantuviera al ralentí gracias al trabajo telemático de sus monitores, que en la medida de sus posibilidades se mantuvieron conectados con los usuarios, enviándoles regularmente tareas para que no perdiesen el contacto y se mantuvieran activos durante el confinamiento.

Aunque nadie sabe cómo va a evolucionar la pandemia y qué medidas se adoptarán contra ella en los próximos meses, de momento la comisión de Acción Social dictaminaba favorablemente esta mañana la puesta en marcha de un nuevo curso de actividades relacionadas con el envejecimiento activo y con el desarrollo de ciertas habilidades.

Se mantiene el taller de Educación Física, en sus dos vertientes hasta 59 años y de esa edad en adelante, el de iniciación a yoga y pilates, de estimulación cognitiva, de teatro, estimulación matriz, destreza manual, lectura y también otro titulado ‘activa tu mente’, que mantiene sus dos niveles. Eso sí, se impartirán siguiendo un protocolo especial para minimizar el riesgo de transmisión de coronavirus que implica limitar el aforo a un 50%, reducir también el tiempo para que los usuarios de los diferentes turnos no coincidan en la entrada y salida y dé tiempo a ventilar el espacio donde se imparta, además de otras medidas de higiene. “Las monitoras han establecido un protocolo en función de los espacios que tenemos disponibles; el uso de mascarillas en principio para la actividad física no estaría contemplado, pero debido a las circunstancias en algún tipo de ejercicio podría está recomendado a criterio de las monitoras; el protocolo establece la higiene de manos, cambio de calzado, alfombras desinfectantes a la entrada, en el caso de yoga y pilates hay que llevar el propio material y el tiempo se ha reducido para que la gente no se encuentre a la entrada y salida”, explica la concejal responsable del área, Cristina Valderas.

Debido a las circunstancias, la concejalía ha decidido de momento renunciar al taller de bailes de salón y aparcar también los relacionados con la iniciación a la informativa y manejo del teléfono móvil, por entender que no son prioritarios en este momento y con la idea de sustituirlos por otros destinados a contrarrestar el problema de la soledad que está haciendo mella en las personas mayores el aislamiento social derivado de la pandemia.

En las próximas semanas, una vez que lo apruebe la Junta de Gobierno Local, los CEAS darán a conocer la oferta completa de talleres y abrirán el plazo de inscripción. “Vamos a sacar el pliego a licitación en los próximos días y yo creo que en el mes de septiembre vamos a tener más tiempo de inscripción al ser escalonado y a lo mejor comenzamos un poco antes de octubre y terminaremos más allá de las fechas normales”, avanza la edil popular, como medidas especiales para estas circunstancias atípicas.