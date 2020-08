La Casa de la Dona atén des de març a més de 40 dones víctimes de violència de gènere

La Casa de la Dona de Vila-real ha atés entre el 16 de març i el 31 de juliol a un total de 43 dones víctimes de violència de gènere, que ja no convivien amb les seues parelles maltractadores.

La Regidoria d'Igualtat ha fet balanç del seguiment i atenció realitzat a les víctimes de violència masclista des que es va decretar l'estat d'alarma per la crisi de la COVID-19 i fins a l'actualitat, un període en el qual “s'ha garantit a través de diferents vies, i en col·laboració amb altres administracions com la Generalitat Valenciana o el Govern central, el suport i ajuda a aquestes dones, especialment vulnerables durant les setmanes de confinament i que poden veure's més afectades per la situació de por i incertesa que genera la pandèmia”, tal com ha explicat la regidora d'Igualtat, Rosario Royo.

Segons les dades de la Casa de la Dona, aproximadament la meitat d'aquestes dones constitueixen nuclis familiars monomarentals, un terç són migrants, un terç s'han vist afectades per un ERTO i un altre terç, sent actives en el mercat de treball, no tenien treball remunerat, per això, davant la situació d'emergència que va generar el confinament els esforços de les professionals de la Casa de la Dona es van centrar en facilitar l'accés de les dones als recursos que les diferents administracions van posar a la seua disposició a fi de pal·liar les conseqüències econòmiques que el confinament va generar en les seues llars.

Finalment, la regidora d'Igualtat ha volgut destacar el “treball i implicació de la societat civil, ja que la lluita contra la violència de gènere és treball de totes i tots”. Una mostra és la labor que realitza l'Associació Andrea Carballo Claramonte, que durant el confinament va continuar fent difusió i sensibilització a través de les xarxes socials i ha atés quatre dones assessorant-les en diferents qüestions.

Amb tot, al no poder fer accions al carrer, la junta directiva de l'associació va prendre la decisió de renunciar al conveni de 2020 perquè l'Ajuntament de Vila-real utilitze aquests recursos en aquelles qüestions més necessàries, un gest que la regidora d'Igualtat ha agraït, mostrant públicament el seu reconeixement a l'associació, presidida per Carmen Risueño. En l'actual etapa de nova normalitat, la Casa de la Dona continua atenent individual i presencialment a les víctimes de violència de gènere, amb cita prèvia mitjançant correu electrònic a l'adreça casadona@vila-real.es o trucant als telèfons 964 547 000 o 964 547 160.