El personal de Alvedro vincula la recuperación económica de A Coruña a la del aeropuerto

La suspensión del vuelo a Londres de Vueling y el anuncio de la supresión del enlace a Bilbao por parte de Volotea ha hecho saltar las alarmas entre los trabajadores de Alvedro. El comité de empresa ha transmitido esta mañana su preocupación al Concelleiro de Turismo, Juan Ignacio Borrego. El responsable municipal se plantea sacar a concurso la licitación de rutas y destinos, aunque tendrá que esperar al informe de la asesoría jurídica, según apunta la representación sindical del aeropuerto.

El Concello se ha comprometido ante el comité de empresa del aeródromo a negociar al máximo nivel con Vueling para recuperar el vuelo a Heathrow y las frecuencias, ahora reducidas, a Sevilla, Valencia, Tenerife y Palma de Mallorca. Y negociar con Volotea, superando desencuentros, para que el anuncio de supresión de la conexión a Bilbao no llegue a ejecutarse. Gustavo García, presidente del comité, advierte de que la recuperación económica de A Coruña pasa por poder contar con estos vuelos: "Este aeropuerto era de empresarios, ejecutivos, personas que viajan y que usaban el aeropuerto, y si no se recuperan los vuelos no habrá recuperación económica en A Coruña".

Iberia ha reducido frecuencias a Madrid y Barcelona y Air Europa sigue operando con la capital española. En opinión del comité de empresa del aeropuerto coruñés, es fundamental que los aviones vuelvan a dormir en Alvedro para que vuelvan a salir los vuelos de primera hora. La representación sindical alerta que las reducciones de vuelos ponen en peligro los empleos directos, unos 200, y de los indirectos, cerca de quinientos en la actualidad. El Consorcio de Turismo se reunirá en septiembre para analizar la situación con la participación de entidadesdes empresariales y sector de turismo y hostelería.