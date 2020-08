La asociación de defensa de la sanidad pública apoya los expedientes a los médicos negacionistas del Covid 19

La asociación galega en defensa de la sanidad pública apoya la decisión del Colegio de Médicos de A Coruña de abrir expediente disciplinario por supuestas infracciones del código deontológico, a los doctores "negacionistas" del coronavirus. Ha tomado esta decisión ante las recomendaciones efectuadas por algunos médicos que niegan la existencia de la COVID-19 y de la validez de los test PCR, además de oponerse a medidas como el uso de mascarillas, el confinamiento, distancia social y el desarrollo de vacunas contra la pandemia.

Para la asociación este anuncio entra dentro de las obligaciones del Colegio de Médicos que debe velar porque los facultativos cumplan con la deontología profesional y no debe poner en peligro la salud de los pacientes. Este expediente puede llevar a que se retire la colegiación a los profesionales con lo que no podrían ejercer su profesión.

La asociación en defensa de la sanidade pública se muestra en desacuerdo de que se denuncie ante la fiscalía al facultativo porque ve difícil que se pueda condenar al médico negacionista con la ley actual y esta según informa en un comunicado, también denunciará ante la Fiscalía "las posibles responsabilidades penales en que pudieran incurrir" estos colegiados por comisión de delitos contra la salud pública.

La segunda parte remitir algo a la fiscalía. Si me dejan sin colegiar y me impides trabajar no me pueden hacer más daño. Ante la ciudadanía que los médicos actúen deontológicamente. Nunca se le aplicó a ningún médico. Defensa de la sociedad frente a las malas prácticas de los profesionales.

Decir que el coronavirus no existe quien haga eso no entra en la categoría contra la salud pública. Penalmente es necesaria una actualización de la legislación.

Así, la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña asegura que se ve en "la obligación ética y legal" de denunciar que "la actitud de estos médicos negacionistas constituye una grave irresponsabilidad y supone un grave peligro para la salud pública".

"La difusión de estos mensajes, contrarios a la buena práctica médica y a la evidencia científica, crea una intolerable alarma social, en un contexto agravado por la situación de emergencia y excepcionalidad en la que nos encontramos", lamenta.

Además, el Colegio remarca que estas conductas "violan las normas deontológicas de la profesión médica y, por tanto, son merecedoras de la correspondiente sanción".