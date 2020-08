Barral pide soluciones urgentes: "Esto parece una película de miedo"

El nuevo Director de Fútbol del Deportivo ha solicitado celeridad a las administraciones para encontrar una solución. "ya sé que hay vacaciones, pero algo hay que decir y luego se continúan las vacaciones"

Asegura que el Depor es un equipo de Segunda División y que se hará justicia

Para Richard Barral, ésta, desde luego, está siendo la pretemporada más complicada de su carrera. Las dudas, la incertidumbre y el desamparo que viven desde que se inició el caso Fuenlabrada están marcando la planificación del Deportivo. Ante esto, el nuevo Director de Fútbol del Real Club Deportivo ha pedido a las autoridades que se muevan ya. En clara referencia al Consejo Superior de Deportes, Barral se queja de que "la planificación no se puede parar más. Se lo pido a quien sea. Ya sé que hay vacaciones, pero algo hay que decir y luego se pueden continuar las vacaciones". Insiste Barral en que "Es el momento de que alguien se ponga en su sitio y diga lo que hay que hacer para un lado o para el otro". La carta que este lunes la Federación Española envió al CSD va en esa misma línea.

Richard Barral definió la situación como "una película de miedo". Cree el coruñés que la gestión no pudo ser peor para "una cosa tan sencilla... cuando el sábado sabían todo. Era sencillísimo. Y esto hubiera acabado hace mucho tiempo. Todo se hizo mal y ahora nos vemos acabando el mes de agosto", destaca.

Rechaza una plantilla que valga para 2ª y 2ªB

Una de las opciones que tiene Richard Barral ante el panorama de dudas es la de construir una plantilla corta con jugadores que puedan encajar en cualqueira de los dos escenarios. Sin embargo, Barral descarta este punto porque cree que eso sería "un fracaso". Richard se pregunta: "¿Hasta cuándo. Eso no nos corresponde a nosotros decirlo. Dependemos de otras personas. Hacer una plantilla que valga para las dos, es sinónimo de fracaso. El grueso de la plantilla no lo puedes planificar ahora. Como le dices a un jugador... ¿te crees que te van a esperar quince días o un mes? Eso no se puede hacer así. Otra cosa es Plan A o plan B. se puede pensar, pero no ejecutar"

Apuesta por un Depor de Segunda

"Nosotros nos estamos moviendo desde el minuto uno en el escenario de Segunda, porque somos y seremos de Segunda. Pero no podemos asegurárselo a nadie. Nuestro pensamiento es Segunda", asegura Barral, quien aventuró que en las próximas horas se va a nombrar a un nuevo preparador de porteros que sustituya al catalán Yvan Castillo y que se fichará a un segundo entrenador para que trabaje a la órdenes de Fernando Vázquez.

Sobre la plantilla, quiere que Borja Valle continúe en el proyecto y afirma que se le va a hacer una oferta de renovación. "Nos gustaría que renovara. Él estuvo comprometido hasta el último día. Es uno de los capitanes. Nada que reprochar en entrega, profesionalidad, rendimiento. Al club y al cuero técnico le gustaría que continuara. Habrá una oferta y tendrá que decidir su futuro"

Caso Sabin Merino: no habrá lios

La relación con el Leganés "es buena". Añade Richard Barral, que desveló que fue el Deportivo quien permitió a Sabin Merino regresar al Leganés para entrenarse mientras no se resuelva dónde va a jugar el Deportivo. " El Leganés puso todo de su parte. Y hemos permitido a Sabin que esté allí. En caso de que nosotros sigamos en Segunda será jugador nuestro", avanza. "No tengo dudas de que vamos a estar en Segunda División", concluye

Para terminar, Richard Barral también se refirió a Diego Rolan, por el que el Deportivo pretende hacer caja. "Se está negociando la salida. Es un tema claro de lo que el Covid ha afectado al fútbol. Ha hecho una buena temporada en México y hay muchos equipos allí que lo quieren. Pero los clubes están afectados económicamente. Hay menos dinero y las ofertas que hay no satisfacen al club. Por ahora no hemos aceptado ninguna de las propuestas, pero ha habido bastantes", finaliza.