Todas las playas de A Coruña y Oleiros vuelven a ser aptas para el baño

Las playas urbanas de A Coruña y de Oleiros son aptas para el baño. Sus aguas vuelven a estar limpias después de que el día 12 se detectasen niveles elevados de las bacterias E.coli y enterococos intestinales. Todo apunta a las lluvias intensas del día anterior y sus arrastres al mar como principal causa de esa contaminación.

La Xunta realiza en temporada de playas una decena de muestras cada quince días, según la Consellería de Sanidade. Una vez comunicados los resultados del muestreo son los Concellos los que tienen que determinar el origen de los índices altos de bacterias y solucionar el problema. Manuel Alvárez Cortiñas, jefe de servicio de sanidad ambiental de la Consellería de Sanidade: "Hacía como 50 días que no llovía, eso da un aporte importante de materias al la zona de baño que indudablemente va a afectar a la calidad".

En todos los casos los niveles habían vuelto a la normalidad en las pruebas del día 16. Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, dice que no hay ningún probelma para el baño: "Cando hay un diluvio como o de o outro día, as depuradoras non funcionan como tiñan que funcionar, e posiblemente na Depuradora de Bens, saliran vertidos directamente ó mar, pero xa non hai ningún tipo de contaminación, eu son dos que me baño todolos días en Bastiagueiro"

La situación en los arenales coruñeses también es totalmente apta.