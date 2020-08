El dia després

Dia de dol al Girona. Després d'haver quedat eliminats per l'Elche al play off d'ascens, la plantilla ha començat uns dies de vacances, de moment, sense data de retorn. La Liga vol començar la competició el cap de setmana del 12-13 de setembre però els equips que han disputat el play off està previst que arrenquin uns dies més tard.

stuani Passen les hores i no trobaré explicació a tanta injustícia. Només puc fer una cosa i és tornar a aixecar-me com he fet tota la meva vida. El futbol ens ha picat dur però estic seguir que ens ho tornarà algun dia. Molt orgullós dels meus companys per haver lluitat tant i molt dolgut per no haver-me permès morir amb ells al camp fins a l’últim segon. Només puc dir Gràcies a tots els que van donar tot el que tenien per aquest somni, cada dia, cada hora, des del primer fins a l’últim dels que formen part d’aquest bonic club. Gràcies a tots els aficionats per estar aquí amb nosaltres en les verdes i en les madures, per haver viscut amb tanta il·lusió aquest desafiament i per confiar en nosaltres fins al final. Aquest patiment que sentim avui ens ajudarà a créixer i ens farà més forts, n’estic convençut.

Als despatxos, en canvi, la feina no es pot aturar perquè el marge per refer l'equip és curt i serà difícil trobar un encaix entre el que s'ha de fitxar i els jugadors que tenen contracte en vigor però no podran seguir perquè tindran fitxes inassumibles per un pressupost que serà molt més baix que el d'aquest any pel context de crisi i perquè no es comptarà amb les importants ajudes que reben els equips quan baixen de Primera.

Ara mateix, ja han deixat de ser jugadors del Girona els 6 cedits: Ignasi Miquel, Jordi Calavera, Pablo Maffeo, Brandon Thomas, Brian Oliván i Cristhian Rivera. També acaben la vinculació amb el Girona perquè se'ls ha acabat el contracte Asier Riesgo i Jonathan Soriano.

Tenen un any més de contracte els porters Juan Carlos, Bounou i José Aurelio Suárez, els defenses Bernardo i Alcalá i el migcampista Aday. Tenen contracte fins el 2022 els defenses Juanpe, Ramalho, Mojica, Maxi Villa, els migcampistes Gumbau, Diamanka, Granell, Borja García i els atacants Jairo i Kevin Sóni.

Amb contracte fins al 2023 hi ha Samu Saiz, Gallar, Valery i Cristhian Stuani i tenen vinculació fins el 2024 el defensa Santi Bueno i l'atacant Joaquin Zeballos.

D'entre tots aquests, hi ha dos jugadors que ja han estat 'deslocalitzats' aquesta temporada i que podrien deixar diners a la caixa si els seus clubs de destí se'ls queden. Es tracta de Bernardo i el porter Bounou. El segon cas és bastant més clar perquè el marroquí ha estat clau en el títol europeu aconseguit pel Sevilla i la seva clàusula de compra no és excessiva tenint en compte la dimensió de l'equip andalús: 4 milions d'euros.

Entre els jugadors amb els que es comptaria, en condicions normals, però que tenen fitxes importants hi ha Stuani, Borja García, Samu Saiz o Gallar. L'uruguaià és el cas més especial. Ja va poder marxar la temporada passada però va renunciar a ofertes molt importants per intentar el retorn a Primera. Hi haurà una segona renúncia?

Stuani, Granell i Gumbau

De moment, el jugador s'ha manifestat a twitter. Expressa el seu sentiment d'injustícia per l'expulsió que el va deixar fora del partit més de 30 minuts, agraeix l'esforç i sacrifici de jugadors, empleats del club i aficionats i està convençut que es tornaran a aixecar com a grup i que el futbol els compensarà algun dia. Però no concreta si seguirà vestint de blanc i vermell el pròxim curs.

També ha utilitzat les xarxes socials el capità Àlex Granell i Gerard Gumbau. El capità assegura que "el Girona mai es rendeix" i que s'acaba "amb dignitat, la que no tothom pot tenir. Gumbau diu sentir "impotència i ràbia per no poder portar el club, ciutat i afició on ens mereixem" i acaba amb un "tornarem".

Girona

El Girona també ha emès un comunicat de tres paràgrafs en què dona les gràcies als seus aficionats i assegura que en un any "on tot sembla que ha anat malament" haver pogut comptar amb el seu suport ha estat el millor.