La hora de Samu Diarrá

La portería de la Cultural está que arde con la entrada en escena de Samu Diarrá, que regresa al equipo fortalecido tras su despunte en el Villarrubia con el que se ganó un nombre el curso pasado entre los mejores metas de la categoría. De ello dan fe las numerosas propuestas que por el malí ha recibido en las últimas semanas el cuadro leonés (Unionistas, Rayo Majadahonda, Villarrubia...). La decisión a unas horas de que arranque del trabajo de preparación es que Diarrá se queda y su contrato, que expira dentro de un año, será ampliado. Si la pretemporada no dice lo contrario, David Cabello deberá elegir entre Leandro y Lucas Giffard para completar la portería. La decisión tiene su miga. Leandro ha perdido crédito a ojos de los dirigentes y el francés apenas disfrutó de oportunidades el pasado curso, aunque brilló con luz propia. El debate está servido: ¿debe ponerse la Cultural en manos de dos porteros sub- 23?

En otras líneas, como sucede cada verano, también surgen las dudas y las posibilidades. Está en boca de la dirección deportiva el futuro de los laterales derechos Aitor Fernández y José Antonio Soler. Ni siquiera el concurso del veterano lateral asturiano está asegurado, mientras que Soler no contará tampoco para el nuevo entrenador. No lo hizo el curso pasado para Aira y no correrá mejor suerte en esta ocasión. De hecho, ninguno de los cuatro futbolistas de campo que salieron a préstamo (Soler, Vicente Romero, Estellés y Antonio López) entran, a priori, en los planes del técnico andaluz.

Otra de las tareas de Felipe Llamazares en las próximas semanas será gestionar las rebaja de los emolumentos que le será planteada a varios jugadores alguno de cuyos contratos es difícilmente asumible. Es el caso de Dioni Villalba. El deseo de la Cultural es poder mantener a sus estrellas, pero no a cualquier precio debido a las obligadas rebajas. El malagueño se presentó hoy en Puente Castro para iniciar un periplo incierto, en los colectivo y en lo personal. Ofertas no le faltan al ariete, que, por otra parte, guarda profundo agradecimiento al club leonés por su comportamiento y ayuda desde que aterrizara en enero del pasado año.

En cuanto a los posibles fichajes, está en camino el anuncio del defensa Cristian Galas, que, a la espera de un tercer central, formará el núcleo duro de la zaga junto a Héctor Rodas. En el centro del campo Eric Montes, Sergio Marcos, Luque ¿y Antonio Martínez? verán reforzada su posición, quedando el malagueño José Carlos en la recámara. El medio se despidió este fin de semana de su club y espera la llamada de Cabello con el que se fue al CD El Ejido. En las bandas, solo hay dos efectivos, Kawaya y Aarón. Para uno de los costados se valora la opción de Mario Rodríguez, extremo barcelonés de 23 años que ha abandonado el Granada CF (debutó en Primera División) a la espera de un proyecto de Segunda División y una posible cesión. En el ataque, Héctor Hernández y, hasta nueva orden, Dioni seguirán formando una pareja de campanillas que igualmente tendrá acompañamiento.