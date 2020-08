Presente y pasado del Villa apuestan por el porvenir del club a pesar de las complicaciones

El futuro del balonmano está en el aire. Son muchas las dudas alrededor de los clubes. El Villa de Aranda está sufriendo una de las situaciones de inestabilidad más importantes de su historia. Con un proyecto deportivo de garantías para competir en ASOBAL, la pandemia ha precipitado una amarga realidad que se dibuja en varios frentes. Los problemas en la relación con ASOBAL, la suspensión de buena parte de los encuentros de pretemporada, el frenazo en la campaña de socios... a pesar de todo el club mantiene vivo su adn, ese que reza: ¡Hasta el Final... Villa de Aranda!

La guerra abierta entre la Real Federación Española organizadora de la máxima categoría, y ASOBAL, explotadora de los derechos de la competición, ha pillado en mitad del frente tanto al Villa de Aranda como a Cisne, ascendidos con todos los derechos. Las exigencias de ASOBAL en cuanto a los requisitos económicos y las obligaciones para poder competir vuelven a comprometer la actualidad de los clubes. Una empresa gestora que sigue sin admitir la nomenclatura de los dos equipos, a pesar del recordatorio realizado por la RFEBM junto al CSD de admitirlos como tal.

Un primer capítulo que continúa con la exigencia de cumplir con las cuotas de inscripción y la obligatoriedad de ser socios de ASOBAL. "Siempre aprietan y asfixian a los pequeños, con el Barcelona y los grandes no se meten, somos los pequeños a los que hay que apretar", afirmaba este lunes en El Banquillo de la SER Chomin, ex presidente, fundador y ex jugador del club.

Un discurso que comparte el actual máximo dirigente, Eusebio Martín. "Nosotros estamos cumpliendo con lo que se nos dice, pero hay aspectos en los que ASOBAL no está haciendo lo mismo", desvela.

Campaña de socios

Con todo, el club sigue inmerso en otros frentes. Tras el aplazamiento de la campaña de captación de socios por prevención ante el confinamiento, la sede ha reabierto sus puertas de lunes a sábados. "Queremos que la gente esté con nosotros", afirmaba Martín que desvelaba un dato elocuente por todo lo que está viviendo la sociedad por la pandemia, y el club en particular. "El año pasado por estas fechas sumábamos 500 socios, ahora solo 125". La masa social del club es un activo fundamental para la subsistencia de todo el proyecto, no solo el primer equipo, por eso Chomin hacía un llamamiento a los aficionados. "Sé que es jodido hacerte socio y no poder ver a tu equipo, pero ahora necesitamos ese respaldo", apuntaba el ex presidente.

Aunque al respecto, otro de los nuevos directivos de la entidad amarilla, Javier Yagüe, apuntaba en la rueda de prensa de presentación del central portugués, Gonçalo Cunha en las instalaciones de BigMat Distmar, que "estamos desarrollando la manera a través de una plataforma para que nuestros socios vean los partidos del club".

Amistosos

En cuanto a los encuentros de preparación en club sigue trabajando en poder contar con un partido de preparación esta semana, a mayores del fijado frente a Burgos el próximo domingo. Unos encuentros que para Eusebio Martín, además de fundamentales, deben servir para saber como tratar el acceso de nuestros aficionados a las instalaciones. Y es que sin ir más lejos Valladolid y Nava ya han podido celebrar encuentros amistosos con público en sus gradas. Otro agravante para un club herido.

En el audio que encabeza esta información puede reproducirse la entrevista que Eusebio Martín y Chomin protagonizaban en tiempo de El Banquillo de la SER.