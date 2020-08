Mar Alcalde: "nos han tratado como a perros"

Mar Alcalde y Sergio Ortega ya son concejales no adscritos. El Pleno formalizaba esta mañana la desvinculación de ambos ediles del grupo socialista, como habían solicitado el pasado viernes. Lo hacía en una sesión extraordinaria convocada expresamente para esta cuestión, donde quedaban establecidas las novedades que implica para el funcionamiento de los plenos y comisiones informativas este cambio. La parte que más debate suscitaba es la composición de estas últimas que aumentan de los diez miembros que tienen actualmente hasta catorce para buscar una nueva proporcionalidad, con la que no están de acuerdo algunos grupos. De esta manera, el PP contará a partir de ahora con 4 representantes, el PSOE con 3 y el resto de los partidos tendrán un miembro, además de los dos concejales no adscritos, que tendrán derecho cada uno de ellos a participar en todas las comisiones.

El más crítico con este reparto ha sido Vox, que votaba en contra, por entender que catorce ediles es un número muy elevado, que resta operatividad a las comisiones. Vicente Holgueras explicaba que su partido era más partidario de que fueran de 11 miembros, que además responderían a una mejor proporcionalidad. Votaban a favor de esta distribución PP, Ciudadanos y los no adscritos y se abstenían Podemos, Izquierda Unida y el grupo socialista. Los dos primeros coincidían en destacar como negativo el elevado número de miembros y en la necesidad de realizar las comisiones de forma telemática o buscar la manera de que puedan estar lo más espaciados posibles mientras dure la pandemia.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, aunque reconocía que 14 concejales es un número elevado, entiende que responde mejor a un reparto justo que si se hubieran quedado en 11. Ildefonso Sanz aprovechaba sus dos turnos del debate para criticar el paso que han dado los que han sido sus compañeros de grupo, que califica de tránsfugas, y también la ley que regula estas cuestiones, por entender que premia estas decisiones al aumentar sus derechos dentro de la corporación. “Un tránsfuga es un tránsfuga aquí y en Pekín y podrán disfrazarlo de lo que quieran, pero siempre que alguien se sale de su grupo municipal, de su grupo parlamentario o de cualquier institución, es un tránsfuga y yo entiendo que la ley lo dice así, pero es algo desproporcionado, porque se les da más derechos de los que tenían cuando pertenecía a un grupo”, denuncia Sanz.

Captura de iimagen del pleno durante luna intervención del portavoz socialista, Ildefonso Sanz / cadena SER

A este respecto, uno de los no adscritos, Sergio Ortega, respondía a estas críticas aclarando que la intención suya y la de Mar Alcalde no era tener ambos presencia en todas las comisiones informativas, sino repartírselas. No obstante, descartaron esta idea al no permitir el reglamento que se puedan sustituir entre ellos en caso necesario. Ortega explicaba también que se han visto obligados a desvincularse del grupo por considerarse víctimas de “maltrato político”.

En esta misma dirección, aunque mucho más contundente, se ha expresado este mediodía Mar Alcalde en una entrevista del programa ‘Hoy por Hoy Aranda’. La que ha sido candidata socialista a la alcaldía en las dos últimas elecciones se siente traicionada por sus compañeros, especialmente por el actual portavoz municipal y secretario general de la agrupación. Decía también que esa traición no es sólo a ella, sino a los votantes que confiaron en el proyecto que en su día lideró. “Se nos amordaza, se nos deja en un rincón, se nos trata como si fuéramos unos perros y llega un momento que esa situación es inaguantable, insostenible, somos personas mayores de edad, hemos sido representantes del Ayuntamiento y nosotros nos debemos al programa con el que nos presentamos”, expresa Mar Alcalde que insiste en recordar: “que yo era Secretaría General, fui la candidata a la alcaldía, era la número uno y yo puse a toda esa gente en esos números y algunos de ellos, abusando de mi confianza, lo que han hecho es traicionarme, a mí y al proyecto con el que se presentaron; en resumidas cuentas, han traicionado ya han engañado a los votantes de Aranda”, añade.

Alcalde, igual que en su momento dijo Sergio Ortega, asegura que a su trayectoria política le quedan sólo estos tres años que faltan para concluir el mandato y en este tiempo insiste en la necesidad de que la corporación local busque soluciones a esta complicada situación asociada a la pandemia sin fisuras. En este aspecto, aunque considera que no es sospechosa de tener afinidad alguna con la alcaldesa, tiende la mano a Raquel González para este objetivo.

Mar Alcalde, que dice que solicitó el 20 de agosto su baja del PSOE, en el que milita desde 2001, por lo que respecta a su cargo de diputada provincial, con un tajante y pedrosanchista ‘no es no’, ha querido dejar claro que no va a renunciar al escaño que logró por su partido tras las elecciones municipales. Añadía que lo haría si la persona destinada a tomar el relevo fuera alguno de los alcaldes que durante tantos años llevan en la política municipal de forma altruista, como el de La Horra, el de Vadocondes o el de Fresnillo de las Dueñas, pero resulta que el acta sería para Ildefonso Sanz, que figura como suplente suyo, y al que califica, sin paliativos, de “traidor”. “Si el suplente en Diputación fuera el alcalde de La Horra, el alcalde de Fresnillo de las Dueñas, el alcalde Vadocondes, compañeros que llevan muchos años ganando de forma sistemática y de forma altruista haciendo una labor muy buena por sus pueblos, yo dimitiría, pero como no es así, quien me sustituye, quien es el suplente para Diputación se puso por el artículo 33 aprovechando que él era el representante del partido en la junta electoral, pues no lo voy a hacer”, advierte la ex secretaria general, que advierte de que “se pueden ahorrar pataletas políticas, se pueden ahorrar circos mediático, se pueden ahorrar la rueda de prensa con los alcaldes, se pueden ahorrar todo, porque eso de arrebatar las cosas y me lo das por las buenas sí o sí y si no te corto el cuello… algo que van a entender muy fácil: no es no”, concluye.