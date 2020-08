El Principado activa la fase 0 del plan contraincendios por un fuego en Ibias, cerca de Muniellos

La consejera de Presidencia, Rita Camblor ha declarado a las 9.19 minutos de esta mañana la fase de emergencia en situación cero del plan de incendios forestales del Principado, el INFOPA. La decisión se ha adoptado ante el fuego declarado esta pasada medianoche, entre las localidades de Villardecendias y Villarmeirín, en el concejo de Ibias; en concreto ante la previsión meteorológica para las próximas horas en una zona además que está próxima a la reserva integral de Muniellos

La situación cero del plan es la más baja de las cuatro que contempla el documento, y se activa cuando existen uno o varios incendios forestales simultáneos que pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan.

En estos momentos trabajaban en las labores de extinción de este incendio efectivos de Bomberos de Asturias del parque de Cangas del Narcea, dos empresas forestales y uno de los helicópteros multifunción del Servicio de Emergencias de Asturias. Se iban a incorporar además a lo largo del día de hoy efectivos del parque de Ibias y el helicóptero bombardero KAMOV del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que durante los meses de verano tiene su base en el concejo.

Gema Álvarez, alcaldesa de Ibias, asegura que “aunque parece que va a ser un día de mucho calor, no se ve mucho viento y lo puedan controlar enseguida”. La regidora apunta a que no peligran las poblaciones porque el fuego “está en la parte de arriba de Villardecendias, con lo que el pueblo no peligra, pero la parte de atrás es Muniellos, el parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias entonces va todo un poco más apresurado para tratar de extinguir los incendios”.

El INFOPA permanecía por lo demás, activo en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de julio. Se activa cada año de forma automática, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.