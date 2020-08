Sindicatos denuncian los simples protocolos sanitarios en ITP Aero Castings

El sindicato LAB ha denunciado que ITP Aero Castings, con plantas en Barakaldo y Sestao, ha actuado "tarde y mal" ante los 8 casos positivos de covid-19 detectados en su plantilla hasta este lunes, "a la espera de que pueda haber más".

Zigor Azpiolea, delegado de LAB, ha dicho a Radio Bilbao que la situación es preocupante en las plantas, porque "la empresa no está siguiendo los protocolos adecuados". "El protocolo que se llevó a cabo durante el estado de alarma no tiene nada que ver con el de ahora, que no se está aplicando al 100% cuando sí que debería serlo", ha defendido Azpiolea.

LAB ha indicado que la dirección de empresa tuvo conocimiento de los dos primeros positivos confirmados durante el fin de semana del 15 de agosto, pero "no fue hasta el pasado lunes, y después de las interpelaciones de trabajadores y representantes sindicales, cuando nos confirmó, vía e-mail, que había dos compañeros con positivo por covid-19, siete personas en cuarentena por Osakidetza y otras varias a la espera de la prueba PCR a través del servicio de prevención, pero que continuaban en activo".

Azpiolea ha dicho: "Los trabajadores lo sabían y así se lo hicieron saber al médico de la planta y a los directivos, pero no hicieron nada. Nos avisaron tarde y esos 2 ya son 8 positivos, hay entre 10 y 15 trabajadores a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas y 4 personas están en aislamiento".

En apenas 10 días los positivos se han multiplicado, pasando de 2 a 8 y podrían ser más, ya que habría alrededor de una docena de trabajadores esperando los resultados de la prueba PCR, mientras que hay otras 4 personas en aislamiento. Los sindicatos defienden que los directivos lo sabían, pero que actuaron tarde y mal.

"La empresa no está valorando realizar test PCR a todos los trabajadores como medida preventiva, tal y como se debería hacer y como estamos denunciando los sindicatos", ha dicho Azpiolea.

Por otra parte, desde el sindicato también denuncian que la empresa les ha entregado un equipo de seguridad para evitar contagiarse. "Nos han dado una mascarilla para que la utilicemos durante toda la semana. Nos la han dado sin envoltorio ni ninguna protección", añade el delegado de LAB.

Los trabajadores denuncian que la empresa está siguiendo unos protocolos muy simples y leves, como en el caso de la limpieza de los vestuarios o en las salidas y entradas a las plantas. Reclaman más efectivos en la limpieza de los vestuarios, ya que "no hay personal suficiente". Mientras que sobre las entradas y salidas piden que se cumpla el protocolo vigente, es decir, que sean a diferentes horas y de forma escalonada.

En ese sentido, ha señalado que "a las autoridades competentes no les tiembla el pulso a la hora de actuar de forma contundente contra la vida y ocio de los trabajadores, e incluso culparles de su comportamiento en la propagación del virus", pero, sin embargo, ha criticado que "contra las grandes industrias existe manga ancha para que actúen a su antojo".