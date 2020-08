El 40% de los autónomos coruñeses cerrarán sus negocios si hay un nuevo confinamiento

El 40% de los autónomos de la provincia de A Coruña se verían obligados a cerrar sus negocios si el Gobierno decretase un nuevo confinamiento por coronavirus. Es la estimación de la Asociación de Trabajadores autónomos de Galicia, ATA, ante el impacto de la crisis en este colectivo, en su mayoría de pequeñas y medianas empresas. Cerca del 70% superan los 55 años. Una situación extraordinaria necesita, dicen, necesita de medidas extraordinarias.

En términos generales, la mitad de los autónomos con trabajadores ha solicitado un ERTE, un 56% de los autónomos empleadores consideran complicado mantener el empleo en los próximos meses y 87 de cada cien prevén una caída de facturación en 2020. La Asociación vaticina un agravamiento de la situación para después del verano. Pide por ello más ayudas y que éstas sean ágiles en su tramitación. Rafael Granados, presidente de ATA: "No están teniendo ingresos, no se está reactivado el consumo y tiene mucha incetidumbre de lo que pueda pasar en los próximos meses, no hay que olvidar en muchos casos los ingresos familiares de los atónomos dependen de la actividad que estén realizando, no hay otro tipo de ingresos"

Uno de cada tres autónomos empleadores todavía no ha incorporado a toda su plantilla de los ERTE y un 36% ha solicitado financiación a lo largo de estos meses y otros muchos lo harán en breve, según el informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos.