La PAH denuncia el desahucio de ocho familias en septiembre

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas se ha concentrado esta mañana en Cort bajo la premisa 'Los políticos prometen y luego te la meten'. El motivo es que ocho familias serán desahuciadas en septiembre, dos de las cuales son "muy vulnerables". La plataforma denuncia la "falta de voluntad política" por parte de las instituciones. En este sentido, critican al Govern por no ofrecer soluciones habitacionales a las personas que desahucian.

La plataforma señala que este problema social lleva sucediéndose muchos años. Por ello, denuncia la "falta de voluntad política" que, según dicen, han tenido todos los gobiernos del archipiélago. En concreto, condena la "mala gestión" del conseller de Vivienda, Marc Pons, y de la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Por su parte, Ángela Pons, portavoz de la agrupación, lamenta que el ejecutivo autonómico no ha cumplido con la ley de vivienda: "Hace dos años el Govern tiene una ley de vivienda que amparaba que los grandes tenedores con viviendas vacías por más de dos años tuvieran que dar los pisos al Govern y registrarlos para que fueran viviendas sociales. No lo han hecho. No lo han perseguido. Encontramos a día de hoy que las personas no tienen vivienda por culpa de la mala gestión del Govern balear".

Recuerda Pons que los políticos trabajan para el pueblo y deben proteger a la ciudadanía. Además, asegura que muchos propietarios han amenazado a sus inquilinos con el desahucio por no pagar el alquiler.

Esto se debe, incide, a los efectos económicos de la pandemia debido a los cuales muchas familias dependen de los ERTE y no han recibido las ayudas. En esta línea, piden al Govern que se refuerce la flota de vivienda social y al conseller Pons en concreto que firme un protocolo para ofrecer una solución habitacional a los desahuciados. Según la plataforma, hay un procedimiento que en 2019 pidieron a Marc Pons. Se trata de un "protocolo de emergencia habitacional para gente que estaba en esta situación"; un protocolo que no se ha firmado.

Dice Pons que sin este protocolo, las personas vulnerables no pueden pasar por delante de otras familias. Es el caso de Micaela Moreno, una mujer con dos hijos, uno de ellos menor de edad, y que está en proceso de quimioterapia. Durante el estado de alarma las asistentas sociales y la Asociación Española Contra el Cáncer le ayudaron a pagar su vivienda. Sin embargo, el día 24 de septiembre tiene el desahucio y por la falta de ayudas se ve en la calle con sus hijos.

"Tengo un desahucio el día 24 de este mes. El día 17 tenía el primer desahucio. El señor Marc Pons salió a la puerta a hablar conmigo y me dijo que no me preocupara y que iba a ver mi casa. A día de hoy no sé nada de este señor. Si yo no llego a moverme y la plataforma no me hubiera echado una mano, yo hoy estaría en la calle. No puedo trabajar por mi enfermedad porque estoy operada y ya no tengo quimioterapia, pero todavía estoy en proceso", explica.

Moreno califica como "injusto" que en el país en el que vive nadie le haya ofrecido ninguna ayuda y que la única solución que le proponen es ir a un albergue con sus hijos.