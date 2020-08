Catalunya registra 867 nous positius i 5 defuncions

El risc de rebrot de Covid a Catalunya (EPG) segueix escalant i s'ha situat en 186,53, sis punts més que ahir, mentre que han diagnosticat 867 nous positius, notificat cinc nous morts i , encara que han disminuït els hospitalitzats a 665 (7 menys que ahir), creixen a 138 pacients que estan a l'UCI (quatre més).

Segons les dades actualitzades ahir dilluns pel departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han notificat cinc nous morts, el que deixa en 12.959 el nombre de morts des de l'inici de la pandèmia, a finals de febrer, tant confirmats amb proves PCR com els sospitosos de Covid.

El nombre de casos confirmats de Covid des de l'inici de la pandèmia s'ha situat en 123.202, xifra que suposa 867 més que ahir, tot i que en aquest recompte, que suposa 921 casos menys que els notificats el dilluns, influeix el fet que diumenge es fan menys proves PCR.

Del total de positius, 101.441, 795 més que ahir, han estat confirmats per PCR i la resta per proves serològiques i epidemiològiques.

Pel que fa a l'índex EPG, que mesura el creixement potencial de virus, no deixa de créixer i s'ha situat en 186,53, sis punts més que ahir i sempre en la franja de risc alta -per sobre de 100-.

La bona notícia epidemiològica d'avui és que ha baixat el nombre de pacients ingressats per Covid als hospitals de Catalunya, on hi ha 665 pacients (7 menys que ahir), però el preocupant és que han augmentat fins a 138 els que estan a l'UCI (quatre més que el recompte d'ahir).

La velocitat de reproducció la Covid (rt) també ha crescut dues centèsimes en les últimes 24 hores i s'ha situat en 1,14, és a dir, que cada infectat contagia una mica més d'una persona de mitjana.

Des del passat 1 de març, a Catalunya s'han fet 1.156.249 proves PCR, de les quals un 8,95% han donat positiu en persones que tenien una mitjana d'edat de 51,9 anys, un 55,5% de les quals eren dones, mentre que en les PCR que s'han fet durant els darrers set dies la mitjana d'edat dels nous positius és de 37,8 anys, un 50,5% d'ells dones.

Avui cap comarca catalana es troba en risc baix de rebrot, ja que el Ripollès, que ahir encara estava per sota de 30, avui s'ha situat en un EPG de 46,58, i la comarca de la Noguera ha escalat fins al primer lloc en risc de rebrot amb un índex de 499,7, seguida de l'Alt Urgell, amb un risc de 499,1, l'Urgell (490,9) i el Baix Camp (365,1).

En situació de risc moderat -entre 30 i 100- hi ha dotze comarques, mentre que al Barcelonès l'EPG és de 246,2.

Pel que fa als municipis, els que estan amb més risc de rebrot són Balaguer (639,6) (Noguera), Mollerussa (606,2) (Pla d'Urgell), Granollers (583,8) (Vallès Oriental), Reus (539) (Baix Camp), l'Hospitalet de Llobregat (464,9) (Barcelonès) i Santa Coloma de Gramenet (447,7).

A Terrassa (Vallès Occidental), ciutat on un jutge ha rebutjat que Salut imposi les mesures restrictives que pretenia perquè, segons l'autoritat judicial, no estan justificades per la seva situació epidemiològica, l'índex EPG s'ha situat avui en 162,9.