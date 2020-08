Marc Muniesa al 'Què t'hi Jugues!': "Koeman és una llegenda del Barça i se l'ha de respectar com a tal"

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Marc Muniesa, futbolista català que actualment està jugant a Qatar, a l’Al-Arabi SC, i que abans havia jugat al FC Barcelona i al Girona, entre d’altres. “La família s’ha adaptat bé, jo també i l’equip vam acabar la temporada fa una setmana i d’aquí a dues setmanes tornem a començar o sigui que això és un no parar. M’he adaptat bé a l’equip i estic content”, ha explicat Marc Muniesa.

El futbolista català també va jugar dues temporades al Girona i ha afirmat que “l’altre dia va ser un autèntic drama. La temporada s’ha fet molt llarga després del pal de l’any passat del descens, va costar començar, amb dos canvis d’entrenadors, i ara semblava que l’equip tenia una solidesa defensiva molt bona i que els tres de dalt estaven molt endollats, però a un partit te la jugues i per petits detalls com va ser l’expulsió de Stuani et va marcar molt”.

Marc Muniesa és un jugador format a La Masia, va jugar a les categories inferiors del Barça i al primer equip i amb ell també hem parlat de la situació actual del club blaugrana. “L´últim partit va ser dramàtic. Jo com a aficionat culer m'ho vaig passar malament, veia els jugadors i patia, no em volia imaginar com ho estarien patint dins del camp, se’ls veia vençuts”, ha afirmat Muniesa al ‘Què t’hi Jugues!’. El futbolista català també ha parlat sobre el nou entrenador del Barça, Ronald Koeman. “És una llegenda del Barça, se l’ha de respectar com a tal. Com a jugador va ser molt gran i esperem que com a entrenador ho pugui ser també”, ha afirmat.

Marc Muniesa, doncs, va formar-se a La Masia del FC Barcelona, però l’any 2013 va marxar del club blaugrana. Amb ell també hem parlat sobre la confiança del club amb els jugadors de La Masia. “És difícil que entrin tots, però has de tenir una persona que hi confiï, com va ser en el seu dia Pep Guardiola. Al final tens un valor assegurat que coneix el sistema, la casa, que té el sentiment per aquest escut i aquesta samarreta. Jo crec que és una qüestió de confiança per part de la gent del club”, ha explicat Muniesa al ‘Què t’hi Jugues!’.

En relació a l’actualitat blaugrana, el futbolista de Lloret de Mar també ha parlat sobre el futur de Leo Messi i ha dit que espera que l’argentí no marxi del Barça, però ha afegit que “algun dia arribarà”. “Sí que t’has de mentalitzar que algun dia marxarà, com en el seu dia van marxar Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Puyol... Són jugadors que han estat del millor de la història del Barça i del futbol, però n’arribaran uns altres. Serà difícil, per no dir impossible, trobar algú com ell, perquè és el millor de la història”, ha explicat Muniesa, qui ha afegit que “esperem que no marxi encara, que facin un equip al seu voltant que li permeti guanyar més títols i que nosaltres ho puguem gaudir”.

Finalment Marc Muniesa també ha destacat la importància de les bones relacions en un vestidor. “Crec que és vital que entre tots hi hagi molt bona relació perquè la cosa no tira si uns van cap a un costat i els altres cap a l’altre”, ha dit Muniesa. En aquest mateix sentit també ha afirmat que “potser sí que li pot afectar a Leo Messi que Luis Suárez marxi, però és cosa de futbol i a tothom li passa. És qüestió de temps que jugadors, amics i companys teus marxin de l’equip”.