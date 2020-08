Los presidentes asturianos se 'mojan' con la Segunda División 'B'

Asturias se prepara para vivir la que será la temporada con más representantes en la Segunda División 'B'. Hasta seis clubes competirán en este atípico curso en la categoría de bronce de nuestro fútbol. En SER Deportivos Asturias hemos hablado con los presidentes del CD Covadonga (Curro Cabal), Club Marino de Luanco (Luis Gallego), UP Langreo (Víctor Fernández-Miranda) y CD Lealtad de Villaviciosa (Fran Cabal) para conocer sus impresiones de cara a un año tan ilusionante como complicado.

Curro Cabal, ilusionado ante el reto de bronce

La plantilla. “La categoría es un mundo nuevo para nosotros, pero de momento las cosas nos están saliendo bien. Yo creo que en la Tercera de Asturias hay jugadores con nivel para jugar en Segunda ‘B’. Es verdad que las fechas nos impidieron acceder a algunos futbolistas, pero ya hicimos algunas incorporaciones importantes. De momento vamos con calma y estaremos atentos a los descartes de otros equipos”.

Regreso a los entrenamientos. “Estuvimos compitiendo hasta el pasado 26 de julio. Queremos volver los primeros días de septiembre a expensas de saber la fecha exacta en la que comenzará la competición”.

Público. “Si excluimos la LFP, el que no haya gente en los estadios es un problema social y económico. El protocolo está hecho con mucho sentido común. Hay que guardar las distancias de seguridad y ser responsables para no poner en riesgo a nadie. Creo que es una gran noticia”.

El grupo. “Nuestra ilusión está intacta, para nosotros será como si fuese una temporada normal. Creo que la competición premia los buenos comienzos, por lo que trabajaremos mucho para un buen inicio. Los tres últimos de cada subgrupo son los que lucharán por el descenso, y queremos intentar salvar ese primer corte para permanecer en la categoría”.

Luis Gallego vaticina un año complicado en un grupo de históricos

La plantilla. “Vamos a ser 20 en plantilla. Ahora mismo nos falta un delantero y un jugador de banda, pero creemos que van a llegar”.

Público. “Que puedan entrar 700-800 personas sería muy importante. Sin espectadores y sin taquillas no se podría empezar en estas categorías porque los clubs no saldrían a flote. Es mucho dinero el que se pierde. Sería una debacle. La Segunda División ‘B’ y la Tercera no se pueden jugar a puerta cerrada porque no seríamos capaces a resistirlo”.

El grupo. “Deportivamente, el grupo va a ser muy fuerte. No es oficial, pero parece que los subgrupos ya están prácticamente hechos. Nos van a meter cuatro equipos que estuvieron en Primera División, lo que hace que sea un grupo muy fuerte. Queremos evitar quedar entre los tres últimos porque el que baje pierde dos categorías. De momento tenemos perdida una categoría, y si bajas perderías dos”.

Segunda ‘B’ Pro. “De momento este año ya somos más equipos para el reparto que llega desde la RFEF. Con la creación de esta categoría, es evidente que los ingresos serán menores. Lo que creo es que los que equipos grandes que lleguen a esa liga Pro tendrán que tener cuidado no bajar, porque al final está claro que no caben todos”.

Víctor Fernández-Miranda: objetivo salvación.

La plantilla. “Quedan dos incorporaciones, aunque de momento no tenemos prisa. Hemos renovado a diez jugadores, con lo cual tenemos algo avanzado. Durante el mes de septiembre esperamos completar la plantilla con esas dos llegadas”.

El público. “Que haya público es un alivio. En Segunda ‘B’ no tenemos los derechos televisivos de LaLiga, por lo que sin espectadores es impensable que se pueda competir. Nos congratula que la gente pueda entrar. Además, en Ganzábal creo que podrían entrar unas 1.500 personas respetando las medidas impuestas en el protocolo”.

El grupo. “La verdad que estamos con bastante incertidumbre hasta que se haga oficial. Sería importante que no nos separen a los asturianos. Los otros cuatro equipos, caigamos en Galicia o en Castilla y León serían muy potentes. Que pueda venir a Langreo un equipo como el Deportivo sería bueno para todos, pero de momento vamos a ver qué grupo y subgrupo nos toca, e independientemente de ello el objetivo es mantener la categoría”.

Segunda ‘B’ Pro. “Esperemos que los ingresos de la RFEF no desciendan. En caso de que lo hagan, el fútbol profesional también tendrá que apoyar un poco más al no profesional. Se avecinan tiempos duros y los ingresos en publicidad están bajando. Creo que la Federación no nos puede quitar más”.

Fran Cabal, llegada a la presidencia y regreso de bronce

La plantilla. “Estamos saturados ahora mismo. Con un poco de suerte iremos cerrando más cosas, pero con tranquilidad. De momento no tenemos una fecha definitiva para el regreso a los entrenamientos, así que estamos tranquilos. Nosotros llevamos un retraso de cuatro o cinco meses con los demás equipos. Lo único que nos queda es trabajar y moverse para poder firmar de la mejor manera posible”.

La temporada. “Va a ser una categoría muy dura. Nosotros afrontamos el año con la mayor humildad posible y teniendo en mente quién somos y dónde estamos”.

El público. “Que no pudiese entrar público conllevaría una merma económica muy grande. Que pueda entrar es una buena noticia de cara a la campaña de abonados. En Les Caleyes tenemos gente muy fiel que viene cada fin de semana. Yo creo que si se respetan las medidas marcadas no hay ningún problema para que entren espectadores”.

El grupo. “Dentro del subgrupo me gusta que podamos estar con los otros cinco asturianos, pero va a ser una categoría dura porque nos enfrentamos a rivales con mucho poder. Estamos a la expectativa de la decisión que se tome con el Deportivo. Para nosotros, tener un rival así, sería increíble. En Villaviciosa sería un día de fiesta, y ojalá podamos recibirlo con gente”.

Segunda ‘B’ Pro. “El número de ingresos sería menor, es evidente. Seríamos más equipos y habría más categorías. Al final, por ejemplo, para un equipo como el nuestro, que está compitiendo en Segunda ‘B’, si no conseguimos acabar en esos puestos que permitan salvar la categoría, descenderíamos a la quinta división del fútbol”.