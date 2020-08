Una patente mundial con sello gaditano

La realidad, casi siempre, supera la ficción. El chascarrillo, que tanto hemos usado especialmente desde que arrancó este dichoso 2020, cobra más sentido que nunca al conocer la historia de los hermanos gaditanos Kiko y Jesús González, que junto a Miguel Pereira han logrado patentar en todo el mundo una tecnología casi única.

Su empresa, DECA technologies, consigue dotar de inteligencia a cualquier superficie, y que esta reconozca qué objeto o persona se posa sobre ella, aportando detalles de todo tipo y abriendo un abanico interminable de aplicaciones en la vida diaria.

Tras casi 8 años investigando, han logrado crear "una especie de malla que tiene sensores especiales que detectan la naturaleza de los objetos situados encima. Detecta todo lo que acontece sobre la superficie", señala Jesús. Una tecnología que ofrecen a todo tipo de empresas, que están interesadas en 'hacer inteligentes' objetos inanimados que conforman su catálogo.

Esta tecnología cuasi futurista se puede instalar en cualquier superficie, "desde césped, natural o sintético, a muebles o encimeras de cuarzo", explica Kiko. Una tecnología que tiene como plus, frente a otras similares, que "no es dañina para el ser humano, no requiere de cámaras con lo que no es intrusiva, no requiere una postproducción de los datos y es económica". Precisamente la rapidez es una de sus ventajas más destacadas. En el siguiente vídeo se puede comprobar que, cuando colocan una lata de refresco, detecta de forma instantánea de qué objeto se trata.

Su trabajo actualmente consiste en contactar con empresas que no se dedican al sector tecnológico para que, al aplicar su patente de reconocimiento inteligente, "le den valor añadido a su producto". Así han logrado suscribir un acuerdo con Porcelanosa para crear una cocina inteligente. "Nosotros lo que aportamos es convertir un mueble de cocina, por ejemplo, en una alacena inteligente, que te dice los productos que tienes, los que te faltan, qué productos tienes que comprar o las calorías que tiene. Y todo sin necesidad de ninguna cámara".

Kiko González destaca otra de las llamativas aplicaciones que tendrá su tecnología: "Puedo saber qué cocinar, al colocar los productos encima de la encimera, y que me diga por ejemplo que con esos ingredientes me diga que puedo hacer una paella".

Jesús explica que a las empresas "les choca un poco" cuando llegan y dicen que son de Cádiz. "La gente pirnsa que el sur es solamente flamenco, fiesta y playas". Además, ha destacado el importante peso que está adquiriendo la industria digital en el municipio de San Fernando, "donde hay varias empresas de tecnología de renombre a nivel navional".

"Estamos en un momento donde todo está resurgiendo", destaca el isleño, "hace poco nos sentamos con Patricia Cavada, vemos que hay un interés real y están surgiendo iniciativas muy importantes. Tanto las administraciones como las empresas se dan cuenta de que hay un cambio importante y que la tecnologia hay que tenerla muy en cuenta".

EL SUELO QUE PUEDE CAMBIAR EL FUTURO DEL FÚTBOL Y LA HIGIENE

Su malla inteligente también se puede instalar en superficies como el césped artificial, sintético y natural. Algo que tiene un impacto directo en el mundo del fútbol. Kiko González asegura que, al convertir en suelo inteligente un terreno de juego, las posibilidades serían casi infinitas y el deporte rey cambiaría, desde la toma de decisiones de los entrenadores hasta las recuperaciones de los jugadores tras una lesión.

"Instalar la malla nos permitiría monitorizar a los jugadores en el campo, y eso es algo increíble. Te dice a nivel técnico si ese jugador está recibiendo bien el balón, si se está anticipando, cómo está integrando el partido, si una de las bandas se está quedando atrás o no está llegando bien... y todo en tiempo real. A medida que vamos hablando del tema van saliendo funcionalidades y servicios".

Y otra de las aplicaciones que "están estudiando patentar", igualmente más propia de la ciencia ficción, es que han logrado que una superficie se desinfecte de forma automática, garantizando su asepsia sin tener que dar ni una simple pasada con algún producto de limpieza.

"Que esa superficie, que ya es inteligente, pueda intentar evitar que el covid-19 estuviera sobre ella. Trabajamos con frecuencias, y estamos tratando de eliminar la corona del virus, para dejarlo inactivo, prácticamente como hace el jabón".

Una solución de la que se pueden beneficiar multitud de negocios, por ejemplo "en una lonja, que tendría un suelo que daría la garantía de que está limpio permanentemente".

DECA Technologies se fija como próximo objetivo sumergirse en el amplio y desconocido mundo de la biotecnología. Explican que están haciendo pruebas, integrando y aplicando sensores "dentro del cuerpo humano, para ver si se puede monitorizar el oxígeno en sangre, el hierro, hacer predicciones de un ataque al corazón 30 minutos antes, mediciones de azúcar o preveer una muerte súbita mientras se hace deporte".

Desde Cádiz a la vanguardia de la industria digital. Estos dos isleños, junto al tercer socio en discordia, están dispuestos a seguir derribando el manido prototipo de andaluz, tan injustamente expandido por España. Dos hermanos que quieren llegar al cielo fijando bien los pies a esa superficie inteligente, que cada vez valora más el talento joven de su sector, como es la provincia de Cádiz.

ESCUCHA LA ENTREVISTA AQUÍ: