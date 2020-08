L'Institut Valencià de Cultura programa a Castelló més de 150 activitats culturals aquesta temporada

La secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat, Raquel Tamarit, ha presentat la temporada de l’Institut Valencià de Cultura a Castelló 2020-2021 junt amb el coordinador de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, una temporada que arranca a l’Auditori el 4 de setembre amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i el 26 de setembre amb l’espectacle de dansa ‘Voronia’, d’una de les companyies més reeixides de l’Estat, La Veronal, al Teatre Principal de Castelló.

‘Retroba’t amb la cultura’ és el lema escollit per a la nova programació cultural i en paraules de la secretària autonòmica, Raquel Tamarit, “per a nosaltres és una prioritat que el públic es retrobe amb la cultura en viu, que torne a gaudir de les propostes de cultura segura que oferim als nostres espais de Castelló i per això hem preparat una temporada amb més de 150 activitats d’arts escèniques, música, exposicions i propostes didàctiques”.

Alfonso Ribes ha afegit que “es tracta de consolidar el públic de les temporades anteriors, però també d’atraure’n de nou. Hem reprogramat al Teatre Principal obres que vam haver d’ajornar durant els mesos de confinament i ho hem combinat amb incorporacions noves per a aquesta temporada molt potents”, i ha afegit: “Amb l’objectiu de fidelitzar el públic ens hem proposat incentivar l’abonament trimestral aquesta temporada, tant amb descomptes com ampliant l’oferta d’espectacles, així com consolidar les propostes familiars i didàctiques, i per a fer-ho continuem intensificant la nostra programació en aquest sentit”.

S’ha considerat abaixar el preu dels abonaments generals trimestrals o incloure-hi més espectacles. Per exemple, mentre que l’abonament trimestral solia incloure 8 espectacles, en aquesta temporada en seran 10 en el cas de l’Auditori i 9 al Teatre Principal. A més, les persones abonades podran assistir a les activitats no incloses en l’abonament per un preu de 3 euros, independentment del preu concret de l’entrada per al públic general.

A fi d’atraure públic més jove, es tornarà a oferir l’abonament trimestral per a menors de 30 anys a 30 euros, tant per a l’Auditori com per al Teatre Principal. Pel que fa a les propostes familiars, destaca l’èxit de la campanya ‘La Menuda’, que inclou activitats desenvolupades a l’Auditori, el Teatre Principal i el Museu de Belles Arts. Si bé hi ha un grapat d’activitats gratuïtes per a un públic familiar, per a la resta s’ha establit un preu únic de 4 euros. A més, a aquesta programació va associada una targeta amb la qual, quan s’acumulen 5 visites a les activitats familiars organitzades a Castelló, s’aconsegueix una entrada gratuïta.

Teatre Principal de Castelló: 37 espectacles aquesta temporada

La nova temporada al Teatre Principal de Castelló tindrà un total de 37 espectacles. D’aquests, 7 corresponen a programació familiar i didàctica i 5 formen part del cicle ‘Els dijous al Principal’, dedicat a professionals valencians. L’inici de la programació al Principal s’avança aquesta temporada al 26 de setembre amb la companyia de dansa La Veronal, una de les més importants de l’Estat espanyol, i una de les seues creacions més reeixides, ‘Voronia’.

També en dansa destaca la producció de l’IVC ‘La mort i la donzella’. Fins al desembre, aquest espai acollirà 20 espectacles, entre els quals hi ha l’adaptació teatral de ‘Mrs. Dalloway’, de Virginia Woolf, amb Blanca Portillo com a intèrpret; ‘Traición’, amb actors com Raúl Arévalo i Miki Esparbé; una versió lliure del ‘Ricard III’ de William Shakespeare duta a terme per Miguel del Arco i Antonio Rojano, i ‘Los hijos’, drama amb consciència ecològica escrit per Lucy Kirkwood amb un repartiment de luxe que inclou Susi Sánchez, Joaquim Climent i Elena Irueta.

A més, es viurà l’estrena absoluta de ‘Família normal’, darrera producció de la companyia valenciana L’Horta Teatre, amb text de la dramaturga i actriu castellonenca Núria Vizcarro, i el muntatge de l’IVC ‘Poder i santedat’, del dramaturg Manuel Molins, que introduirà el públic en les clavegueres de l’Església catòlica. El 2021 arribaran moltes més propostes teatrals d’alt nivell, com ara el ‘Galileo’ de Bertolt Brecht reinterpretat per L’OM Imprebís o ‘Filumena Marturano’, amb l’actriu Clara Segura com a protagonista principal. Al febrer també pujarà a l’escenari la cantant Sílvia Pérez Cruz.

A la primavera serà el torn d’Ana Belén com a protagonista d’‘Eva contra Eva’, Clara Segura i Bruno Oro en la comèdia ‘Cobertura’ o Miguel Rellan i Secun de la Rosa en l’adaptació teatral de la novel·la de Santiago Lorenzo ‘Los asquerosos’. Tancarà la temporada el 30 de maig el dramaturg i director Pablo Remón, que amb ‘Doña Rosita, anotada’ s’endinsa en el món de Federico García Lorca.

Auditori de Castelló: una seixantena d’activitats

A l’Auditori, en tota la temporada es programaran vora 60 activitats, 34 d’aquestes entre setembre i desembre. Així, en conjunt hi haurà 29 concerts de música clàssica, 8 concerts dins del cicle ‘Un món de músiques’, 6 concerts a l’Auditori Jazz Club, 4 concerts a ‘Territori CS’ i 9 propostes familiars i didàctiques, que reeditaran els exitosos tallers ‘Amb bombo i platerets’, per a famílies que esperen un bebé. La temporada començarà el 4 de setembre amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, que portarà ‘El amor brujo’ de Manuel de Falla i la ‘Simfonia núm. 5’ de Beethoven.

Els tres concerts següents aniran a càrrec de l’Orquestra ADDA Simfònica, el Trio Feedback i Zahir Ensemble, que s’insereixen en el Festival Ensems. Entre les propostes fins al desembre, destaquen la Jove Orquestra Simfònica de Castelló, amb un concert-homenatge a les persones afectades per la COVID-19; la violoncel·lista Iris Azquinezer; l’Orquestra Simfònica de Castelló; l’Orquestra de Sant Petersburg amb el pianista guanyador del darrer premi Paloma O’Shea, Dimytro Choni; Mischa Misky, considerat el millor violoncel·lista del moment, interpretant Bach; l’Orkester Nord, de Noruega, o el percussionista castellonenc David Moliner acompanyat per l’orquestra Riot Ensemble.

Abans que acabe l’any, el cicle ‘Un món de músiques’ portarà Pep Botifarra acompanyat per Pau Chafer i per l’Orquestra Simfònica de Castelló, Pablo Milanés, Alba Molina, Aurora, Mathieu Saglio Quartet, Joan Miquel Oliver i Clara Peya. Ja al gener serà el torn de l’argentina Delfina Cheb. A l’Auditori Jazz Club la programació inclourà els concerts de Josemi Carmona amb Javier Colina, Martirio & Chano Domínguez, Chema Peñalver, Antonio Serrano, Thais Morell i Bebel Gilberto. També es reedita el cicle ‘Territori CS’, dedicat a la música pop-rock castellonenca, representada per quatre dels grups més importants del moment: Annacrusa, Franelas, Propiedad Privada i Miss Black Emotion.

Activitats i tallers didàctics als museus

L’oferta expositiva i didàctica dels dos museus, el Museu de Belles Arts i l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, continuarà enriquint-se al llarg de tota la temporada amb activitats familiars, concerts, obres de teatre i espectacles poètics i musicals. A més, s’han programat un seguit d’activitats amb motiu del Dia Internacional dels Museus, ajornat a mitjan novembre a causa de la situació sanitària.

Al Museu de Belles Arts es podran visitar les obres adquirides per Cultura de la Generalitat en 2019, que passen a formar part de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. També, les mostres fotogràfiques ‘Els fills del Cérvol’ i ‘Taro i Capa en el front de Màlaga’. Completa la programació el documental ‘Hasta pronto, hermanos. Las Brigadas Internacionales en la Desbandá’ i la videoinstal·lació de Maya Marja Jankovic ‘Cuarto elemento’. Altres propostes són ‘1920 Ara fa cent anys’, ‘Les Arts al Belles Arts’, ‘Dalí, salvador de sí mateix’ i l’espectacle ‘Vidas enterradas’, que recuperarà la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme.

La poesia estarà a l’abast del públic de la mà de dues grans figures de l’escena espanyola: Héctor Alterio, el 31 d’octubre, i Emilio Gutiérrez Caba, el 16 de novembre. I per als més menuts de casa, continuen les ‘Històries a cau d’orella’, ‘Musoundbabies’ i els espais de joc interactiu ‘Play Cube’. L’Espai d’Art Contemporani acollirà d’octubre a gener l’exposició ‘SOS’, de Vicens Vacca, un dels artistes sonors més importants del moment.

La mostra es complementa amb una trobada-conversa amb Valentín Roma. També s’ha programat l’activitat per al públic infantil ‘Som colors’, amb Irene García-Molina, i el taller ‘Vibraccions: del gest al so’, amb José Luis Miralles Bono.