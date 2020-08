Ximo Puig pedirá el estado de alarma si es necesario

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha calificado este miércoles de "positivo" que las autonomías puedan solicitar la declaración del estado de alarma, y ha admitido no entender las críticas a una medida que, a su juicio, profundiza y refuerza el autogobierno y la cogobernanza.

En una rueda de prensa tras reunirse con los consellers de Educación, Vicent Marzà, y de Sanidad, Ana Barceló, Puig ha afirmado que de esta manera se da cobertura jurídica a la posible limitación de algunos derechos, y ha anunciado que no descarta solicitar esta medida en la Comunitat si fuera necesario.

"Si es necesario para garantizar la salud pública de valencianos y valencianas, tomaremos todas las medidas necesarias, y entre ellas está el estado de alarma para establecer confinamientos selectivos o para limitar la movilidad", ha indicado.

Puig ha asegurado que en estos momentos la situación de la covid en la Comunitat Valenciana, aunque no es satisfactoria, "está controlada", por lo que no se dan las circunstancias para solicitar esta posibilidad.

Sin embargo, ha valorado que desde el Gobierno se refuerce, con esta medida, la idea de cogobenanza y la capacidad de codecisión frente a la pandemia, pues, según el president, la situación de la covid no es igual en cada autonomía, por lo que la repuesta no puede ser unitaria.

En este sentido, ha dicho no entender las críticas "a esa capacidad de autogobierno", y ha considerado que "algunas personas no evalúan aquello que es su propia responsabilidad.

No obstante, ha señalado que, llegado el caso, "por supuesto" estaría dispuesto a pedir a Sánchez la activación del mecanismo "en las condiciones que negociaríamos" --para "confinamientos selectivos o limitaciones de libertad para encapsular brotes", ya que, según ha hecho hincapié, de tener que volverse a decretar, no significa que tuviera que ser igual que en los meses de confinamiento ni con las mismas condiciones si no que pudiera ser parcial o con restricción de la movilidad.

"Se evaluará en función del problema que exista; pero si alguna comarca o ciudad necesita restricciones, aplicaríamos la vía legal que se nos permite, que es la declaración del estado de alarma", ha dicho, y ha insistido en que para el autogobierno es "fuerza de responsabilidad y la hemos asumido desde el principio".

En esta línea, Puig considera que la posibilidad ofrecida por Sánchez supone que "por lo menos, ya tenemos una vía de respaldo jurídico" y de "seguridad jurídica" y se ha dado por satisfecho en primera instancia.

"Otra cosa es que se plantee con rigor y seriedad cómo hacemos frente a estas pandemias desde el punto de vista de la arquitectura jurídica; pero para las urgencias que estamos viviendo, ya tenemos cobertura para limitar algunos derechos constitucionales", ha manifestado.

Sobre la oferta de rastreadores del Ejército lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que todavía no se ha evaluado la cuestión y que la Comunitat va "por el camino correcto", pero que si desde Salud Pública se considera que son necesarios más rastreadores, "por supuesto" que se pedirán.

Al respecto, la consellera de Sanidad ha afirmado que no van a renunciar a ningún recurso, y que conforme evolucione la pandemia se harán análisis de necesidades.

Preguntado por la implantación de la aplicación móvil Radar COVID, Puig ha dicho que acordarán con el Ministerio la instalación de alguna prueba piloto, pero siempre desde "el máximo rigor" y "la máxima prudencia", para no generar más confusión o estrés en el espacio sanitario