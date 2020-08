UGT demana posar el focus en el mercat de treball i no només en les escoles i l'oci

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha exigit que es posi el focus en el risc de contagi de Covid-19 en els centres de treball el proper setembre i no només a les escoles o l'oci nocturn perquè no passi com a Lleida amb els temporers i es produeixin nous rebrots.

"Tothom parla de les escoles, de l'oci, però gairebé ningú parla dels centres treball i la prova de foc la tindrem a partir del setembre", ha alertat en roda de premsa, en què ha lamentat que les administracions no parlin sobre les mesures que s'han de prendre "a una setmana vista de l'inici de l'activitat".

"La incertesa i inseguretat que donen els governs no ajuda en absolut", ha remarcat.

Ros ha recordat que el mercat de treball no va tornar al complet després de l'estat d'alarma perquè moltes empreses van entrar en vacances, algunes van allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) i altres van implementar torns intensius als seus empleats, de manera que no serà fins al mes quan torni la normalitat.

Una situació que, ha avisat, podria comportar seriosos rebrots, especialment en alguns sectors de risc, per als quals ha demanat que es plantegin proves PCR i que s'agilitin les prestacions per a la conciliació familiar.

"Més enllà del debat de quin tipus de prestació, creiem que ha d'haver una instrucció molt clara de la seguretat social. Entenem que podria ser el permís retribuït, però el més fàcil i àgil seria plantejar una baixa Covid-19 ampliable a àmbits de conciliació i que, quan el metge ho certifiqui, s'apliqui", ha detallat.

I és que, al seu parer, amb l'experiència del col·lapse del SEPE i l'Ingrés Mínim Vital (IMV), "crear una prestació especial pot ser més una dificultat" tot i que, ha admès, "si es fes bé, podria plantejar-se".

Així mateix, ha demanat que es prorroguin els ERTO fins a final d'any amb cobertura al 100% i sense distinció entre sectors econòmics, una condició "imprescindible" per evitar l'"allau d'acomiadaments".

"Encara que siguin milions d'euros, és millor invertir-los en ocupació que en prestacions d'atur, amb el que suposa després trobar una nova feina", ha opinat abans de considerar que és "innegable" que hi ha risc que es produeixin molts acomiadaments, però que hi ha polítiques per evitar-ho.

Amb tot, ha advertit que el sindicat "no acceptarà cap retallada ni en polítiques públiques ni en salaris": "L'anterior crisi econòmica la van solucionar retallant els nostres sous i encara no ens els han tornat".

Ha titllat així d'"error" que la possibilitat de baixar les retribucions i ha defensat l'augment a mil euros del Salari Mínim Interprofessional perquè la gent "pugui arribar a final de mes", el que repercutiria en el consum i en la reactivació de l'economia.

D'altra banda, s'ha referit a la rescissió anticipada del contracte d'Acciona amb Nissan i ha recordat que també concernia a les ocupacions de les subcontractes el pacte que van assolir els sindicats i la direcció de l'automobilística japonesa per al tancament de les plantes barcelonines i segons el qual es mantindria l'activitat fins a desembre de 2021.

"El que s'ha acordat per als treballadors de Nissan ho volem per a tothom. Cal mantenir l'activitat i els treballadors de tot el seu parc de proveïdors fins a finals de l'any que ve per trobar alternatives", ha insistit per destacar que l'acord "no és el final de res, sinó l'inici de tot".

"No només serveix trobar quina activitat econòmica anirà a les naus, sinó també a les més de 20.000 persones que treballen al seu voltant", ha agregat.

Ros també ha lamentat que la Generalitat hagi decidit no trencar el contracte amb Ferrovial per als rastrejos de coronavirus al considerar que hauria de ser plantilla pròpia i no una subcontractada qui presti aquest servei.

"És un exemple més de la improvisació de tot el que s'està produint en l'àmbit públic (...). No creiem que a hores d'ara ens haguem de dedicar a subcontractar. Necessitem professionals amb formació adequats i públics per poder desenvolupar aquest treball", ha tancat.