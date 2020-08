La pandemia que nos acucia está poniendo en riesgo muchas actividades alternativas, del día a día, que son esenciales. Como los talleres a los que acuden personas con diversas necesidades, o en riesgo de exclusión social, entre otros. La concejalía de Acción Social no se niega a paralizarlos, ni tiene en mente suspenderlos porque saben de su eficacia y relevancia, aunque evidentemente han tenido que adaptarse.

Así lo ha reflejado Elías Tristán este jueves en nuestro tiempo de Hoy por Hoy. “A nosotros nos ha ralentizado la covid en los talleres que a estas alturas deberían estar lanzados pero nos ha llevado a pensar de qué manera lo hacíamos. Lo que no podemos hacer es paralizarlos, durante el Estado de Alarma estuvimos contactando con la gente que participaba, porque había mucha gente sola… Y cuando hemos podido tener contacto con ellos después, hemos podido ver que el hecho de estar tanto tiempo solos en casa les ha afectado mucho. Por eso hemos decidido reducir grupos y tomar medidas higiénicas para que podamos atender a la gente que lo necesita para su desarrollo normal y cognitivo”, cuenta.

Respecto al sobreesfuerzo que supone dar respuesta a todas las peticiones con lo que se tiene, Tristán apostilla que “en atención preventiva estamos haciendo un esfuerzo importante, por encima de lo que era el día a día, y se mantiene a la actividad aunque no se han incorporado todos”. “Hemos evitado ir a piscinas o polideportivos, hacerlo todo más en petit comité. El servicio de comida a domicilio, teleasistencia y demás siguen trabajando, pero ahora hay que llegar a más gente y a veces tenemos problemas. Con las medidas correspondientes vamos a ver si lo ponemos al día, pero lo estamos teniendo complicado”, añade.

A esta circunstancia se suma la tensión que hay en las familias sin ingresos, más aquellos trabajadores que no se han podido sumar a la plantilla externa de trabajo. “Hay gente con miedo de trabajar en este sector porque de una posibilidad de ocho contrataciones para ayuda a domicilio solo se ha podido efectuar una. Todo eso no depende ni forma parte del Ayuntamiento, pero lo vemos por las contrataciones externas. Hay una presión que yo espero que no estalle por ningún lado. Ahora estamos teniendo presiones por teléfono o presencialmente, porque la gente se ha hecho una idea y hace sus cuentas, pero esas no tienen por qué ser así. Todo se está ampliando, este año estamos por encima de las 200 ayudas de emergencia social solicitadas cuando no llegábamos a las 50 el año pasado”, revela.

Respecto a los casos de violencia de género, Tristán dice que “estamos en porcentajes normales, aunque algo más elevados. Si antes teníamos un caso cada 15 días, ahora podemos tener tres casos al mes. Pero no estamos hablando de un incremento excesivo. En el caso filio parental ahí sí que estamos bastante más por encima de lo que preveíamos que nos podíamos encontrar”.

La duda de no saber hasta dónde pueden llegar sigue aprisionando a una concejalía que trata de dar respuesta a todo lo que puede, con lo que tiene. La charla al completo con Elías Tristán puede reproducirse en el siguiente audio.