Carlos Hernández y Sangalli regresan tras superar el coronavirus

El Real Oviedo continúa acumulando sesiones de pretemporada en El Requexón. Los azules recibieron en la tarde del miércoles la buena noticia del regreso a los entrenamientos de Carlos Hernández y Marco Sangalli tras superar el coronavirus. Ambos se ejercitaron junto al nuevo jugador de la entidad carbayona, Rafa Mújica, a la espera del segundo negativo que les permita reincorporarse al grupo.

Carlos Hernández afirmó que "me encuentro bastante bien. Pude pasar el COVID-19 sin síntomas. Me gustaría agradecer a toda la gente del club y a todos los que me han escrito por redes sociales, que me han mandado ánimos. Tengo muchas ganas de empezar con el grupo". Además, en relación a ese regreso a los entrenamientos, el zaguero sentenció que "estoy muy contento de volver, lo echaba muchísimo de menos. Tengo ganas de ponerme a trabajar y poder volver con el grupo".

Sangalli, por su parte, explicó que "me encuentro bien, esperando el segundo negativo para poder regresar con el grupo. En mi caso sí tuve síntomas y lo pasé un poco peor, pero ya ha pasado. Quiero agradecer las ayudas que me ha proporcionado el club y las muestras de ánimo que he recibido de la gente". Además, añadió que "la vuelta ha ido bien. Empecé los entrenamientos con Carlos y con Rafa Mújica que llegó ayer y ahora esperando ese segundo negativo para volver con el grupo".