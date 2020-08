Los concellos del área A Coruña ven imposible cerrar las playas como recomienda la Xunta

Los ayuntamientos del área de A Coruña consideran imposible cerrar las playas de las doce de la medianoche a las seis de la mañana siguiendo la recomendación de la Xunta de Galicia publicada en el DOGA. No ven factible esta solución por la extensión de los arenales y tampoco la ven necesaria. La policía dicen vigila las playas y se persona si reciba alguna alerta de comportamientos que contravengan la norma. El portavoz municipal de A Coruña, José Manuel Lage, puntualiza ademñas que si hay una norma real debe haber presupuesto para su aplicación y desarrollo de medidas concretas. Non son recomendacións, se a Xunta de Galicia considera que hai que pechalas, ten que poñer á nosa disposición os recursos económicos necesarios, o que está facendo día si e día tamén e deixarnos a responsabilidade sen dicirnos de qué recursos nos vai dotar".

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, señala que la medida es extemporánea porque los arenales en Galicia no se utilizan como en el sur. "Esto non é o sur de España onde se usan as praias para festas ou para todo tipo de albarabías, e se pasa con algún grupo de xente vai a policía e xa está, non hai máis"

Se ha celebrado nueva reunión del Conselleiro con los alcaldes para hacer seguimiento de la situación generada por la crisis de la Covid en A Coruña.