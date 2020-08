El Monastil Rugby Elda ya pisa el césped del Pepico Amat

El Monastil Rugby Elda ya ha comenzado a pensar en la temporada 2020-2021. Los Rinocerontes comenzaron a pisar el césped del viejo Pepico Amat, el pasado martes con la vista puesta en el inicio de la competición en la tercera categoría territorial masculina y con la intención de consolidarse buscando el ascenso de categoría.

El club eldense ha establecido un riguroso protocolo para evitar posibles contagios por COVID-19 que, literalmente, se expresa en los siguientes términos:

“El Club de Rugby Monastil Elda desde su comité de COVID19 y en contacto con World Rugby, Federación Española de Rugby (F.E.R.), Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana (F.R.C.V.) y Ayuntamiento de Elda, ha desarrollado un protocolo básico de obligado cumplimiento por parte de todos sus miembros, a fin de garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y salud en este difícil tiempo que nos ha tocado vivir. Se solicita el apoyo, comprensión y máximo cumplimiento a todos los miembros del club y se informa que se trata de un documento VIVO, que puede sufrir modificaciones para adaptarlo a las situaciones que se produzcan por el estado de la pandemia. Para realizar el entrenamiento, el Club facilitará un listado a la Concejalía de Deportes de Elda, indicando: nombre completo, DNI y teléfono de cada una de las personas que vayan a realizar el mismo. El Club remitirá a todos los usuarios un documento telemático a través de su WhatsApp oficial para que los usuarios lo rellenen y envíen antes de las 13:00 h del día de entrenamiento, donde se indicarán los datos mínimos que nos solicitan los diversos estamentos antes mencionados.

Las féminas también trabajan / Monastil Rugby

IMPORTANTE: Los jugadores/as menores de edad deberán venir acompañados de un adulto. Los jugadores y jugadoras deberán proceder del siguiente modo: El acceso a la instalación se hará por la puerta lateral del campo, entrando por la calle Venezuela (puerta que está junto a la cantina del estadio). Los jugadores/as deberán guardar cola en el exterior respetando las distancias de seguridad (1,5 m mínimo) y llevar siempre la mascarilla hasta el momento de empezar el entrenamiento.

Una vez que comience el entrenamiento los jugadores/as deberán guardar la mascarilla en una bolsa que deberán traer de casa, con su nombre puesto y guardarla en su mochila. Antes de ponérselas al acabar el entrenamiento deberán lavarse las manos con gel desinfectante. El club tendrá disponibles. Cada jugador y jugadora deberá traer una botella de agua etiquetada con su nombre para hidratarse durante el entrenamiento. No tendremos acceso a ningún vestuario, por lo que los jugadores/as deberán venir cambiados de casa y tampoco podrán ducharse y/o asearse al finalizar la actividad. Tanto a la entrada como a la salida del campo de futbol irán con su entrenador guardando la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta. Por lo que se ruega puntualidad. Los entrenadores llevarán en todo momento mascarilla y serán los únicos que manipularán el material necesario para el desarrollo de nuestra actividad. Y serán los encargados de la limpieza de este. Si en alguno de los controles realizados, previo acceso a las instalaciones, algún jugador y/o jugadora tuviese una temperatura, superior a la marcada por sanidad (37º) no podrá acceder a las instalaciones y para volver a los entrenamientos del Club será preciso que nos muestre una PCR negativa, recomendándole aislamiento y visita a su médico de cabecera para seguimiento. Por este motivo, los menores deben venir acompañados de un adulto. Este mismo procedimiento se seguirá para el resto de integrantes del club. Los horarios de entrenamientos para el mes de agosto serán: martes de 20.30 h a 22.30 h y jueves de 20.30 h a 22.30 h. Se abrirán las puertas a las 20.10 h. Para el mes de septiembre los horarios se facilitarán a través del WhatsApp oficial del club los viernes de la semana anterior. En caso de tener cualquier duda o aclaración, o querer realizar cualquier comentario, no dudéis en contactar con vuestros entrenadores, con la secretaría del club o la comisión COVID-19”.