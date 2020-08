Quique Cárcel: "Que ningú tingui grans expectatives"

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, segueix tenint la confiança dels propietaris del club i, des de dilluns, ja treballa en la confecció d'un Girona 2020/21 que haurà de desprendre's de molts dels jugadors importants d'aquests últims anys -aquest any sí, sembla que mantenir Stuani serà inassumible- i que, amb un pressupost retallat, obligarà a tornar a la vella formula de, primer 50 punts i assegurar la permanència i després ja en parlarem.

El primer missatge de Cárcel és inequívoc: "que ningú tingui grans expectatives". Arribats al moment, no renunciaran a res -ha matisat- però el primer objectiu és "fer 50 punts" perquè "l'experiència diu que alguns equips que s'han quedat a les portes de Primera, l'any següent han baixat a Segona B".

L'objectiu anirà d'acord amb el nou pressupost, molt més terrenal. Segons Cárcel, amb els 29 milions que tenien l'any passat va ser impossible desempallegar-se de l'etiqueta de favorits i això creu que els ha "perjudicat".

El nou pressupost encara no té una xifra concreta però "dependrà de les vendes i les sortides" tenint en compte que les vendes, en cap cas seran com les de l'any passat. "Els jugadors amb contractes alts és previsible que no els puguem mantenir", ha afirmat, però no vol "que es pensi que tothom marxarà" perquè intentaran "mantenir un cert bloc".

Un dels que pot deixar diners a la caixa és Bounou -que ha fet una molt bona Europa League- i també Bernardo però menys.

Cristhian Stuani

El màxim responsable esportiu del Girona ha explicat que encara ningú li ha demanat per marxar però tampoc ha volgut baixar al detall excepte amb Stuani. "A Stuani no el puc descartar al 100% perquè té contracte i sé el que sent per aquests colors però el més probable és que surti", ha explicat i ha afegit que, si es dóna el cas, "només el podrem felicitar, donar-li les gràcies per tot el que ha fet i intentar buscar algú que faci gols, tenint clar que no el farà oblidar, perquè això és impossible".

Cárcel ha reconegut que està "trist com qualsevol aficionat", que no es pot "obviar que són molts pals seguits i tornar a començar és una muntanya" però el gran avantatge és que ja hi té "pell morta" i que compta amb un entrenador que l'il·lusiona.

Pel director esportiu del Girona, "saber que Francisco serà l'entrenador és una garantia molt important" i està convençut que pot estar al Girona "bastants anys i muntar un projecte sobre la seva manera de pensar i jugar".

Balanç

El balanç de la temporada que es tanca no pot ser bo perquè tot i que ho han "intentat fins a l'últim segon", no es va aconseguir l'únic objectiu. Decebut amb algun jugador? Respon que no pot fer servir aquesta paraula perquè implica falta de voluntat i no creu que sigui el cas però sí que admet que "hi ha jugadors dels que esperava un rendiment més alt" i no dubta que si el nivell dels últims partits l'haguessin tingut la resta de l'any, haurien pujat.