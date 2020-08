Ximo Puig no descarta medidas más duras para controlar los brotes

En declaraciones a SER Catalunya, Ximo Puig ha recordado que pese al aumento de los contagios , que han agravado la situación en la Comunitat Valenciana , el nivel de contagio acumulado es menor que la media española, pero muestra su preocupación por el aumento de la movilidad. Según el prsidente de una poblacion de cinco millones de habitantes, hay trescientas personas ingresadas en los hospitales. Ximo Puig señala "que la presión hospitalaria está muy lejos de los niveles de marzo y abril. Aún así, vamos a analizar las medidas que adoptamos la semana pasada para ver si es necesario implementar medidas más severas para doblegar la curva o si por el contrario sirven para doblegar la curva".

Puig ha vuelto a insistir en que "la vuelta al cole" ha de ser presencial eso si con la máxima flexibilidad para adaptarse a las circunstancias específicas de cada centro. "No hay riesgo cero, seguramente habrá contagios, pero estaremos siempre listos" asegura Puig, que asegura que " se ha de propiciar la formación de los formadores y de los alumnos para luchar contra la Covid. Los niños han de ser los grandes aliados en el combate contra el virus. No hay soluciones cerradas, ni un recetario, no es lo mismo el ámbito rural que la ciudad, no es igual una escuela en la costa que en el interior. Esa homogenización que pretenden algunos medios es muy difícil y hemos de ser flexibles, y tenerlo todo abierto para adaptarnos.

El jefe de Consell reitera que " los espacios abiertos, y la ventilación son esenciales, el uso de la tecnológica para ver el nivel de contaminación de las aulas, la pedagogia. Los niños y niñas parece que son resilentes y la toleran bien, aunque son tambien vectores de contagio, pero no se puede vivir con miedo.

Medidas de conciliación

El president defiende que se aprueben medidas de conciliación para que los padres y madres que trabajan puedan atender a sus hijos en caso de contagio.No me pronunciaré sobre el instrumento, pero se ha de favorecer que en un momento determinado lo necesiten puedan conciliar".

Defensor del Estado de Alarma

El presidente se ha vuelto a mostrar partidario de que las autonomías puedan solicitar el estado de alarma en contra de otros muchos presidentes autonómicos que se oponen a esa posibilidad planteada por Pedro Sánchez, el pasado martes. "No entiendo como aquellos que estaban pidiendo más capacidad de iniciativa ahora se retrotraen diciendo que el Gobierno les deja a ellos la responsabiidad... claro que sí, las autonomias, los autogobiernos partimos de la voiluntad de dedicir en cuestiones que nos afectan directamente como es la sanidad".