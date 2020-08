VÍDEO| Mujeres migrantes acogidas en Lanzarote, "obligadas a buscar ropa en la basura"

Las condiciones del sistema de acogida humanitaria en Canarias vuelven a ser criticadas por las ONG después de que hayan salido a la luz las imágenes de un centro de Arrecife (Lanzarote) donde reside más de un centenar de migrantes, de los que 11 son mujeres.

En el vídeo, publicado por la ONG Caminando Fronteras, las mujeres afirman vivir "en un garaje" desde hace dos meses sin agua corriente, solo en las duchas, y compartir un solo baño para 100 personas. Relatan, además, que no tienen conexión a internet que les permita comunicarse con sus familiares, que el centro no tiene divididas las estancias y que no se les ayuda a cubrir su necesidad de vestimenta. "Nos vemos obligadas a buscar ropa en la basura para poder vestirnos", cuentan en el vídeo. Una situación "extrema", según señalan desde la ONG, que ha llevado a unas de las residentes en dicho centro a asegurar que van a acabar "por suicidarse".

Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguran a la Cadena SER que no están en disposición de relacionar las dependencias que aparecen en las imágenes con la única nave de la que tienen constancia en Arrecife que estaría acogiendo a migrantes y que fue inaugurada hace un mes. Afirman que concretamente este recurso de acogida cumple con los requisitos de seguridad sanitaria exigidos y de condiciones de higiene adecuadas, y que son unas dependencias en las que, incluso, se están impartiendo algunas clases de español. Señalan también que dichas dependencias, que fueron puestas a disposición por el Cabildo de Lanzarote, cumple con los parámetros exigidos por Cruz Roja, que es quien se encarga de su gestión.

Sin embargo, el portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Ernesto Maleno, indica que muchas de las personas que logran llegar a las islas por la ruta migratoria canaria denuncian una situación "trágica" e "insostenible" en el sistema de acogida, que no garantiza medidas de seguridad frente al COVID-19. Maleno recuerda que "llevan meses denunciando la deriva del sistema en el Archipiélago donde las personas migrantes se enfrentan en numerosas ocasiones a vulneraciones de los derechos fundamentales".

Y es que, según indica, lo que sucede en este centro de Lanzarote no es excepcional. Afirma que el pasado 24 de agosto otro migrante denunció su salida de uno de los centros de acogida de la Cruz Roja de la isla de Tenerife. Sin alternativa habitacional y sin posibilidad de salir de la isla, este hombre que había estado al borde de la muerte apenas unos meses antes tras ver como muchos de sus compañeros morían en el mar, se encuentra ahora "durmiendo en la calle".

Maleno señala que ya han puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo en varias ocasiones lo que está ocurriendo en Canarias donde "muchas de estas personas han pasado por el fuerte trauma del proceso migratorio y no solo no tienen ningún tipo de apoyo psicosocial, sino que se enfrentan a las duras condiciones del sistema". Apela, además, a la responsabilidad del Ministerio de Migraciones y Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, así como al de Igualdad puesto que "muchos casos conciernen a mujeres víctimas de violencia".

Desde Caminando Fronteras apelan, además, a la solidaridad de las Comunidades Autónomas para permitir traslados a la Península cuando el sistema de acogida canario no pueda asumir la carga de todas las personas migrantes.