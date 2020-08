Camil Ros: "Als governs falta seriositat i planificació"

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha estat entrevistat pel Frederic Vincent al programa de SER Catalunya 'Aquí l'Estiu'. Destaquem alguns moments de l'entrevista:

“Si agafes la covid et donen la baixa per IT, si estàs al costat d’algú et donen la baixa per IT, doncs és lògic que, si tens un fill en quarantena, t’han de donar la baixa per IT. D’aquesta manera el treballador està cobert al 100% per la Seguretat Social”.

“Tinc molt respecte pel Dr. Argimon i les seves recomanacions però en l’àmbit del mercat de treball té una mica de desconeixement”.

“S’ha fet un ingrés mínim vital que s’ha col·lapsat, tenim col·lapsat el sistema d’ERTOs, si fem nous invents col·lapsarem més coses”.

“A l’inici de la covid es parlava d’un permís retribuït quan encara no estàvem en l’estat d’alarma. Això és una altra consideració, fem algunes mesures de flexibilització perquè els nens estan a casa, però ara els nens tornen a l’escola i l’enfocament ha d’anar cap a les baixes mèdiques per IT”.

Ingrés Mínim Vital

“Es pot plantejar alguna mobilització aquesta tardor si la via de la denúncia social no funciona. Aquí hi ha dues qüestions bàsiques: els ERTOs per si tens feina i l’ingrés mínim vital si et quedes sense feina i ha de ser ràpid i àgil”.

Ensenyament

“Crec que hem de poder combinar el dreta a l’educació obligatòria i el dret a la salut de les persones que hi treballen. Sembla mentida que a aquestes alçades estiguem parlant d’això, ja ho hauríem de tenir”.

“El mercat de treball de veritat començarà la setmana vinent, la prova del 100% del mercat de treball no l’hem feta. No es parla de les distàncies, de l’ús de les mascaretes, hauríem de parlar de les mesures que s’han de prendre. Als governs falta molta seriositat i planificació. Falta una base sòlida”.

“En termes de salut del treball, en cas de dubtes no hi ha dubte. Que hi hagi la prevenció de salut necessària o que no ho hagi activitat”.

“Hem de trobar l’equilibri entre la salut i l’economia. Hem de fer una previsió d’aquest any i de l’any que ve per sortir d’aquesta situació. Les empreses han de mirar de passar aquest període amb una visió general”.

“El teletreball quan sigui necessari, s’està dimensionant d’una manera que no s’ajusta en molts casos. Una cosa és el teletreball i una altra el teleprecari. Hem de fer el conveni col·lectiu de la covid”.

“És impresentable el tema dels ERTOs. EL primer més es pot col·lapsar per manca de personal, però ara ja s’ha vist que ha col·lapsat tot el sistema. És una gestió caòtica i la gent ha de cobrar. Els treballadors han de tenir la mateixa cobertura i l’acord s’ha de prorrogar fins a finals d’any. Els ERTOs han de ser ERTOs i no trampes o coladors d’EREs”.