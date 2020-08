Oriol Riera: "Messi s'ha guanyat el dret i el respecte de tots a poder decidir el seu futur"

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Oriol Riera i Damià Abella, dos excompanys de Leo Messi al FC Barcelona. Oriol Riera va debutar amb el primer equip del Barça a Porto, el mateix dia que també va debutar Messi; l’any següent el futbolista argentí va debutar amb el primer equip a la lliga i en aquella mateixa temporada també va debutar Damià Abella. “Messi s’ha guanyat el dret, el respecte de tots a poder decidir el seu futur perquè ens ho ha demostrat durant moltíssims anys”, ha afirmat Riera al ‘Què t’hi Jugues!’.

Damià Abella ha afirmat que ell “entén totalment” a Leo Messi i que creu que “ja hi havia indicis de que estava cansat per diferents motius, per expectatives personals d’intentar sortir i buscar una altra cosa”. “Per mi busca la immediatesa de resultats, és una sortida molt diferent d’altres grandíssims jugadors que hem tingut a la casa i en aquest aspecte entenc que si hi ha discrepàncies o dificultats plantilla, en aquest cas capità, amb directiva, i a més a més no hi ha consonància, doncs entenc que vulgui sortir”, ha afirmat Damià Abella, qui ha afegit que “és cert que segurament les formes no han sigut les millors tot i que crec que si vols sortir i el contracte ja recull la sensibilitat de que pots sortir lliure, crec que acordat seria l’ideal, però sigui com sigui ha de poder sortir en les condicions que més o menys ell accepti”.

Per altra banda, Oriol Riera ha explicat que “com a culer” creu que “Messi s’hauria de pensar la manera com està gestionant tot això, el Barça és més que una junta, és més que unes persones que hi ha al capdavant, que ara mateix són aquestes, però l’endemà poden ser unes altres, el Barça és molt més que tot això”. En aquest sentit, Riera ha afegit que creu que “seria important que tothom s’assentés a parlar, tothom baixés la seva intensitat de paraula i es poguessin posar d’acord”.

“Si realment creu que se n’ha d’anar, perquè així s’ho ha guanyat ell, seria important que marxés per la porta gran, ha sigut el millor jugador que hem tingut a la història, jo com a culer, com a soci, m’agradaria que Messi se n’anés per la porta gran”, ha afirmat Oriol Riera al ‘Què t’hi Jugues!’.

Oriol Riera i Damià Abella han coincidit en afirmar que la sortida de Messi pot significar una oportunitat pel Barça. “El fet de que surti Messi pot arribar a ser inclús una oportunitat perquè la situació econòmica ara mateix crec que més que un projecte esportiu, la percepció que hi ha és que s’intenten quadrar xifres i sota aquesta premissa establir el projecte esportiu”, ha afirmat Abella, qui ha afegit que “en certa manera crec que pot arribar a que alguns jugadors que estan a la plantilla actualment puguin fer un pas endavant sense la figura de Leo Messi, però és evident que ningú desitjaria que sortís com surt”.

“Jo ho veig una oportunitat també. Dins de la foscor que hi pot haver, dels moments de crispació, hi ha una oportunitat per tota aquella gent, sobretot del filial i del juvenil, que hi ha moltíssims bons jugadors, que els hi està costant tenir aquesta oportunitat ara mateix per com està confeccionada la plantilla, i que poden tenir aquest moment”, ha explicat Oriol Riera, qui ha conclòs dient que ho veu com “una gran oportunitat per tornar al model de Barça de sempre".