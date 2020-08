La pandemia a través de un objetivo

A sus 50 años Paco Santamaría ha visto mucho a través de sus ojos... y de su objetivo. Este fotógrafo profesional ribereño, que ha ilustrado un amplio número de medios y portadas a través de la Agencia EFE, ha pasado este viernes por los micrófonos de la SER para repasar cómo ha vivido en primera persona la situación de esta pandemia que aún sigue dando fuertes coletazos.

Un aula vacía / Paco Santamaría (EFE)

A través de su cámara, Santamaría ilustró la llegada de la pandemia, el confinamiento con sus múltiples historias humanas; los negocios, bares y restaurantes cerrados, el hospital de campaña improvisado en el Recinto Ferial, donde se vivieron momentos mágicos... Pero también el segundo confinamiento que en este caso solo afectó Aranda.

Todo ello se ilustra a través de una cámara que no hace magia, la hace su autor, que ha vivido de cerca la pandemia. "Ha habido varios momentos impactantes durante estos meses, ves gente completamente hundida o enferma, que tiene que ser ayudada a todo. También es duro ver una ciudad que empezaba en mayo su vida, verla de nuevo hundida y estar notando a la gente a través de sus ventanas mirando y sintiéndose encerrada", cuenta el fotógrafo.

Un anciano de una residencia de Aranda, asomado a la ventana / Paco Santamaría (EFE)

"Ves una persona enferma y sientes que es por el virus, pero lo que le daba esa sensación de diferencia era la parafernalia de esos equipos que llevan quienes están en contacto con ellos. Los contagiados ven astronautas, no ven a la persona, no ven casi sus ojos, no pueden ver a sus familiares. Es una deshumanización total...", revela Santamaría.

"La vida estaba parada. Mostrar que el tiempo paró se podía hacer a través de portadas de periódicos que estaban en la biblioteca. Es curioso ver un mes después las portadas de cuando el mundo se pausó", revela respecto a esta fotografía que reproducimos a continuación.

Las portadas del día previo al confinamiento, en la biblioteca / Paco Santamaría (EFE)

Pero, ¿dónde está el límite a la hora de hacer una foto? "Yo tengo idea de dónde ponerlo. Me he llevado broncas de directores de periódicos por no ir a por cosas más crudas, es el público quien pone el límite La gente en redes hace daño y quiere carnaza; no se interesa por la historia que hay detrás de cada foto. Siempre intento ocultar la identidad de cada persona, pero aquí nos conocemos también todos. Intentaba mostrar lo que veía", refleja el fotógrafo.

Paco ha elaborado muchas fotos en el hospital de campaña que se montó hace meses en el Recinto Ferial. Cuenta que "me puse a las puertas, con la idea de dignificar al enfermo, reflejar la realidad de lo que nos rodeaba, porque eso era muy fuerte. Me dejaron pasar; yo era uno más con esos EPIS. Todas las fotos se las pasaba a los responsables sanitarios para que las visualizaran antes de nada, y de 40 ó 50 fotos solo me echaron para atrás cinco".

Cruz Roja, en plena pandemia / Paco Santamaría (EFE)

¿Y qué viene en el futuro? "A partir de la próxima semana hablaremos de colegios, temporeros y vendimia. Estamos en una especie de limbo, no sabemos lo que podemos encontrarnos, pero sí sabemos que tenemos que aprender a vivir en sociedad y a convivir con el virus. Deberían de cambiarse ciertos aspectos de la vida", sentencia.

Mientras haya vida, habrá fotografías que la cuenten. Paco seguirá corriendo las calles de Aranda y la Ribera, poniendo su mirada donde el resto no sabe. Haciendo un arte diferente, que por ser digital, no es menos real. La charla al completo con Paco puede reproducirse en el siguiente audio.