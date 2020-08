Rafa Mujica: "Mi paso por el Extremadura me ha servido para crecer mucho"

El Real Oviedo presentó en la tarde del jueves al delantero Rafa Mujica en la sala de prensa del NMR Carlos Tartiere. El atacante, de 21 años y que ya completó sus primeras sesiones de pretemporada a las órdenes de Ziganda, llega al Real Oviedo “en calidad de cedido por el Leeds con una opción de compra con ciertos condicionantes, que esperemos que se den”, señaló el director deportivo carbayón, Francesc Arnau.

Para el propio Arnau, el Real Oviedo ha logrado incorporar a un jugador "que nos va a aportar gol, siempre ha destacado por eso, además de por su movilidad, tanto dentro como fuera del área. Nos va a servir para hacer buenas presiones y queremos que esa definición que demostró en categorías inferiores la muestre aquí. El año pasado vimos en Villarreal todo lo que queremos de él, y queremos que sea aquí donde dé el salto”.

Preguntado por el mercado de fichajes, Arnau señaló que “hemos intentando hacer un acelerón porque hay posiciones que realmente necesitamos y que son prioritarias. Las otras posiciones, aunque también lo sean, vamos a ir un poco más a ritmo de mercado. Todos los actores de mercado nos vamos dando cuenta de cómo va a ser esto. Creo que nos va a costar mucho a todos. Habrá que poner mucho esfuerzo porque la situación no es la misma que hace un mes”.

Además, el director deportivo de la entidad carbayona deja claro que antes de incorporar nuevos jugadores tendrá que haber salidas: “De aquí al final habrá que hacer equilibrios. Mi trabajo es liberar masa salarial para traer refuerzos”.

Francesc Arnau comentó que todos los equipos tienen una “dificultad añadida”, dice, que es el mercado de Segunda ‘B’. "Van más lentos incluso que nosotros. De momento, solo están empezando a entrenar en algunas comunidades. No sabemos cuándo va a empezar la competición, y eso lo ralentiza mucho más. Estamos en una situación delicada y trataremos de adaptarnos”.

Preguntado acerca de nombres propios, Arnau no esquivó ningún tema y explicó cómo se encuentran las situaciones de Saúl Berjón y Yoel Bárcenas: “Con Saúl estamos igual que hace una semana. No sé cómo va a terminar este tema. Las cosas se alargan y al final igual no se terminan haciendo. Sinceramente, no sé cómo va a terminar este tema”. Del panameño aseguró que “es un tema delicado y complicado. Veremos cómo termina. Es un caso como el de Saúl”.

Además, el director deportivo carbayón afirmó que “más o menos hemos conseguido nuestros primeros objetivos. Me gusta la gente joven, los conozco bien y creo mucho en ellos para que den ese salto aquí. También vamos a tratar de buscar gente con más experiencia en la categoría, pero hay que hacer equilibrios con el salario liga. Vamos a intentar firmar lo mejor posible”.

Mujica, ilusionado y con ganas de ser importante

El nuevo delantero azul señaló que “lo que me convenció de la propuesta del Oviedo es la historia que tiene el club, de las más grandes de España. Cuando me dijeron la opción del Real Oviedo no lo dudé ni un segundo”. Además, Mujica destacó que “no me gusta definirme, prefiero que lo hagan otros. Mi idea es darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido para ayudar al equipo en todo lo que pueda”.

De cara a la nueva temporada, el delantero afirmó que “afronto la temporada con muchas ganas e ilusión. Ya sé la parte negativa de no tener continuidad, la viví en Extremadura. Eso me ha servido para crecer mucho. Ahora tengo mucha confianza en mí mismo y espero poder dar todo lo que pueda para ayudar al equipo”. El punta también deja claro que se adaptará a lo que Ziganda le pida: “Me da igual una posición que otra. Estoy dispuesto a jugar donde me diga el míster”.

Preguntado por sus compañeros en la parte de arriba, Mujica reconoció que “sí los conozco, y además les vi jugar el año pasado. Son delanteros muy buenos. La competencia es buena para mí y para el equipo. Nos ayudará a mejorar en el día a día”.

Por último, el futbolista concluyó que “somos una plantilla joven. Lo más importante de todo es la confianza del entrenador y la dirección deportiva. La edad es solo un número, tenemos que estar siempre preparados para competir”.