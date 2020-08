La RFFPA descarta la realización de pruebas PCR en los clubes asturianos

Este martes salió a la luz un borrador del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre el protocolo para los deportes no profesionales. Entre las medidas sanitarias que se contemplan, y que ha sido recibida como una losa por todos los clubes, se encuentra la realización de una prueba PCR “de obligado cumplimiento para determinadas competiciones con 72 horas de antelación”. Esto supondría un desembolso económico inasumible para la mayoría de las entidades, que han reconocido no ser capaces de afrontar. De hecho, varios equipos se han visto obligados a posponer sus respectivas pretemporadas hasta que no se conozca el protocolo definitivo.

Este medio se ha puesto en contacto con la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) y desde el organismo dirigido por Maximino Martínez han querido dejar claro que el único protocolo válido hasta la fecha es el que han facilitado esta semana y que ya cuenta con la firma de los clubes asturianos. El escrito, que ha sido aprobado por la Dirección General de Deportes de la región y cuenta con el visto bueno de Sanidad, no incluía ningún tipo de pruebas.

Desde la RFFPA son conscientes de lo que supondría dicho coste para los clubes y matizan que no serán las entidades quienes tengan que llevar a cabo tal gasto. Además, en el hipotético caso de que los jugadores o cuerpo técnico estén obligados a someterse a las pruebas PCR, estas deberían ser sufragadas por algún organismo.

Cabe destacar que no existe un protocolo único y cada territorial debe adaptar y modificar el suyo según considere, para posteriormente ser aprobado por la consejería de Sanidad.

Los subgrupos, nuevo sistema de competición

Otra de las novedades que habrá de cara a la próxima temporada, tanto para el fútbol modesto como para el fútbol base, es la división de los grupos en dos para que se puedan disputar un número menor de partidos y así tener más garantías de que se pueda terminar la competición. Según la evolución de la pandemia, la Federación decidirá la forma de concretar ascensos y descensos.

En este aspecto, la intención de la RFFPA es dar a conocer los subgrupos de Tercera División en un plazo máximo de diez días. Aquí entran en escena dos pautas: el denominado 'sistema cremallera' y la proximidad. Habrá un grupo que tenga diez equipos y otro once, pero en ambos se buscará la fórmula para que se produzcan desplazamientos cercanos entre los equipos.