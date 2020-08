Cedric Teguia: "El Oviedo es un lugar perfecto para crecer"

El Real Oviedo presentó en la mañana del viernes a Cedric Teguia en la sala de prensa del NMR Carlos Tartiere. El futbolista, que aún no se ha puesto a las órdenes de Ziganda, da continuidad a la línea de los últimos fichajes del club: gente joven y con proyección que tendrán su primera oportunidad en el fútbol profesional.

El director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, señaló que "físicamente, Cedric es un chico muy potente y rápido. Además, tiene muy buen golpeo de balón y es un jugador que trabaja mucho para el equipo. Creemos que nos va a aportar mucho en la banda, tanto en el trabajo de equipo como en situaciones donde pueda mostrar y destacar por sus cualidades".

En sus primeras palabras como jugador del Real Oviedo, Cedric Teguia aseguró que "es cierto que he tenido varias opciones, pero tengo conocidos aquí en Oviedo que me aconsejaron venir. Me dijeron que era un lugar idóneo para crecer, formarme y volver hecho un hombre. Es un lugar perfecto para crecer".

En sintonía con las palabras de Arnau, el atacante se definió como un jugador que puede aportar, entre otras cosas, "velocidad y centros al equipo", aunque admitió que "todavía no he tenido contacto con los compañeros ni con el míster. Cuando nos veamos veremos cómo puedo ayudar al grupo". Además, añadió que "creo que era el momento de dar el salto para volver el día de mañana hecho un hombre, y por qué no, para regresar ya al primer equipo".

Cedric destacó que "somos jugadores jóvenes, pero yo tengo mi carácter y sé que puedo aportar bastantes cosas. Veremos con el paso del tiempo cómo va la cosa". Por último, preguntado por una posible convocatoria de Simeone para realizar la pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid, el jugador sentenció que "no me han comunicado nada. Ha habido rumores, pero a mí personalmente no me han dicho nada".