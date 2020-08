Música para un "agosto de pandemia"

Agosto termina y durante este mes en Hoy por Hoy Bilbao, cada viernes, hemos podido disfrutar de la selección que el experto en música de cine, Oscar Salazar, nos ha ofrecido a través de la obra de tres de los grandes. Aquí podrás recuperar las charlas con las principales bandas sonoras de Hans Zimmer, James Newton Howard y Georges Delerue.

1.- Hans Florian Zimmer (1957) nace en Frankfurt. Niño precozmente musical, pero sin formación reglada. Se muda a Londres muy joven y comienza a escribir música para anuncios. Colabora con bandas como The Buggles (“Video Killed the Radio Star”), Ultravox o The Damned. Miembro de la banda Helden y, brevemente, colaborador de Mecano. Aprende el oficio de la música de cine con Stanley Myers. Ha creado una especie de “Rock sinfónico”. También le caracteriza el uso de instrumentos/música étnica. Funda Media Ventures, ahora Remote Control, con Jay Rifkin. Supervisor musical de DreamWorks SKG. Las películas seleccionadas por Salazar son Rain Man (1988): Leaving Wallbrook / On The Road, Paseando a Miss Daisy (1989): End Titles, El rey león (1994): Circle of Life, Marea roja (1995): Roll Tide, La delgada línea roja (1998): Journey To The Line, Gladiator (El gladiador) (2000): The Battle, El código Da Vinci (2006): Chevaliers De Sangreal , Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto (2006): Jack Sparrow, Origen (2010): Time, Interstellar (2014): Stay.

2.- Georges Delerue (1925 – 1992) Nace en Roubaix. Estudia en el Conservatorio de París con Henri Busser y Darius Milhaud. En 1948, Milhaud le ofrece dirigir el Festival de Música de Aviñón. Comienza a componer para el teatro. Su carrera para el cine incluye colaboraciones con directores como François Truffaut, Alain Resnais o Jean-Luc Godard. Finalmente, termina trabajando en Hollywood, aunque no se muda a Los Ángeles hasta haber ganado el Óscar por “Un pequeño romance” en 1979. Estilo ligero y fluido, absolutamente melódico, basado en la cuerda y las maderas, con aires barrocos en ocasiones. En este enlace podrás escuchar parte de las bandas sonoras de las películas que firmó como Jules y Jim (1962): Générique, El desprecio (1963): Camille, A las nueve, cada noche (1967): Main Title, Ana de los mil días (1969): Overture, La noche americana (1973): Grand Choral, Un pequeño romance (1979): Main Title, Agnes de Dios (1985): Sister Agnes, Crímenes del corazón (1986): Crimes of the Heart, Magnolias de acero (1989): Main Title y En busca del amor (1992): Main Title.



3.- James Newton Howard (1951). Nace en Los Ángeles. Comienza a tocar el piano a los 4 años. Music Academy of the West (Santa Bárbara) y Universidad del Sur de California. Escena pop de los 70: intérprete con Mama Lion y un álbum en solitario (“James Newton Howard and Friends”). Pianista de sesión y arreglista. Banda de Elton John en 1975-76 y 1980-81. Orquestador y director del tour del 86. Productor musical de Cher, Randy Newman, Rod Stewart u Olivia Newton-John, entre otros. Compone su primera banda sonora en 1985. Su conocimiento tanto de la orquesta tradicional como del pop lo han mantenido ocupado todos estos años. Las canciones seleccionadas pasan por las películas El príncipe de las mareas (1991): Main Title, ¡Viven! (1993): End Title, El fugitivo (1993): Helicopter Chase, Urgencias (1994): Theme From ER, Waterworld (1995): Main Credits, Mientras nieva sobre los cedros (1999): Tarawa, El bosque (2004): The Gravel Road, Maléfica (2014): Maleficent Suite, Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 1 (2014): The Hanging Tree, y Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016): End Titles.