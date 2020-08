Arrancan este viernes los entrenamientos oficiales del CEV Repsol en Jerez

Tras dos jornadas de entrenamientos libres para los participantes en las tres categorías del FIM CEV Repsol que este próximo fin de semana disputará en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto a puerta cerrada y bajo estrictos protocolos sanitarios la 3ª y 4ª cita de la temporada, mañana, en una única jornada se disputarán los entrenamientos calificatorios de las tres categorías en liza de este FIM CEV Repsol que definirán las formaciones de parrilla para las pruebas del sábado y domingo. Estos entrenamientos oficiales tendrán el siguiente horario:

09.00-09.40 Moto2 (Qualifying1), 09.50-10.30 Moto3 (Qualifying1), 10.40-11.20 Hawkers ETC (Qualifying1), 12.00-12.40 Moto2 (Qualifying2), 12.50-13.30 Moto3 (Qualifying2), 13.40-14.20 Hawkers ETC (Qualifying2).

El FIM CEV Repsol es desde hace años, el trampolín directo hacia el mundial, el paso previo que todo piloto que aspire a ser profesional debe realizar si quiere ver cumplidos sus sueños. Y las estadísticas así lo corroboran. De los 82 pilotos que forman parte del MotoGP 2020, 66 de ellos, es decir un 75%, llegaron al mundial vía FIM CEV Repsol. Entre ellos, el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, el rookie MotoGP 2019, Fabio Quartararo, o pilotos de la clase reina como Maverick Viñales, Alex Rins, Tito Rabat, Joan Mir o Alex Márquez entre otros. De ahí, el excelente prestigio que atesora este certamen a nivel internacional.

En el Campeonato del Mundo Junior de Moto3, figuran inscritos para esta cita jerezana 37 pilotos de 12 nacionalidades distintas. España aporta 13 pilotos, mientras Italia y Japón cuentan con 4 representantes cada uno. Australia, Francia y Gran Bretaña siguen a continuación con tres pilotos inscritos. La República Checa cuenta con dos representantes, mientras completa el cupo de nacionalidades distintas, pilotos procedentes de Brasil, Alemania, Indonesia, Malasia y Tailandia.

Esta categoría llega a Jerez dominada por los pilotos españoles, no en vano, Pedro Acosta y Xavier Artigas son primero y segundo de la general con 45 puntos, con David Salvador tercero con 26 puntos.

Pedro Acosta: "La temporada pasada empezamos con el equipo allí en Jerez, y la verdad que no fue mal. Yo llevaba casi un año sin subirme a una Moto3 de verdad y fue muy bien. Me llevo a Jerez las sensaciones que tuve el año pasado. Estoy bastante confiado; más por el trabajo que hemos hecho en el FIMCEV en Portugal, que por las cuatro victorias de que llevo este año en la RedBull Rookies Cup."

En la European Moto2 Championship, son 24 los pilotos que tomarán parte en esta doble cita jerezana siendo 13 las nacionalidades que forman parte de esta categoría donde destacan los alemanes e italianos, ambos con 4 representantes, seguido de España que aporta 3 pilotos, con Gran Bretaña, Japón y Tailandia que suman 2, mientras el resto lo forman pilotos de Andorra, Austria, Finlandia, Malasia, Polonia, Suiza y Estados Unidos.

La clasificación general en esta categoría viene dominada por el italiano Yari Montella con 100 puntos que no ha dado opción a sus rivales consiguiendo vencer en las cuatros carreras disputadas hasta ahora. El finlandés Niki Tuuli es segundo con 80 puntos, mientras en tercer lugar de la general, es el italiano Alessandro Zaccone con 61 puntos. El mejor español clasificado es el andaluz de Málaga, Alejandro Medina, que es cuarto con 49 puntos.

Alejandro Medina: “Llegamos a un circuito que conozco y me gusta. Aquí vamos a volver a intentar hacerlo mejor y pelear por los puestos de podio. No será fácil porque el nivel de esta categoría es muy alto, pero vamos a trabajar al máximo durante todo el fin de semana para llegar a las carreras con el trabajo bien hecho. Llego aquí esta semana tras disputar el Gran Premio de Austria de Moto2 y ha sido una bonita experiencia, todos los pilotos son muy rápidos y fue bastante difícil pero, por supuesto, todos los kilómetros que he hecho me han servido para aprender más, vengo con las pilas cargadas".

Por su parte, en la Hawkers European Talent Cup son 41 los pilotos que lucharán por formar parte de los 38 que estarán en la parrilla definitiva de las carreras de sábado y domingo. 14 nacionalidades conforman esta categoría en la que destaca con 17 pilotos España. Francia por su parte aporta 5, mientras Italia y Polonia suman 3 representantes cada uno. Holanda, Australia y Estados Unidos contribuyen con 2, mientras con 1 lo hacen Canadá, Colombia, Alemania, Irlanda, Japón y Malasia y Suiza.

El colombiano del Team Aspar, David Alonso, es el líder de la general con 75 puntos gracias a vencer en las tres carreras disputadas hasta ahora. Los españoles Alberto Fernández e Iván Ortolá con 52 y 37 puntos respectivamente le siguen a continuación.

David Alonso: “Llegamos a Jerez con ganas de hacerlo bien, de trabajar bien desde el principio para buscar un buen ritmo para la carrera. Venimos de cuatro carreras en Austria con la Red Bull Rookies Cup que nos pueden ayudar para este fin de semana. Tengo mucha ilusión, creo que nos lo podemos pasar bien”.

Los horarios de carreras del sábado y domingo serán los siguientes:

Sábado, 29 de agosto: *11.00 h Hawkers ETC (Carrera 1 / 15 vueltas) *12.00 h Moto2 (17 vueltas) *13.00 h Moto3 (16 vueltas) *14.00 h Hawkers ETC (Carrera 2 / 15 vueltas).

Domingo, 30 de agosto: *11.00 h Moto3 (Carrera 1 / 16 vueltas) *12.00 h Hawkers ETC (15 vueltas) *13.00 h Moto2 (17 vueltas) *14.00 h Moto3 (Carrera 2 / 16 vueltas).