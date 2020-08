Dani Muñoz, pole de Moto 3 en Jerez

Daniel Muñoz en Moto3 Junior World Championship, el italiano Yari Montella en European Moto2 Championship, y el holandés Zonta Van Den Goorbergh en Hawkers European Talent Cup, han sido los pilotos que tras celebrarse este viernes las dos mangas de entrenamientos calificatorios para definir las formaciones de parrillas para las carreras del sábado y el domingo, fueron los más rápidos y por tanto, consiguieron las poles position en sus respectivas clases para esta tercera y cuarta prueba puntuable del certamen internacional FIM CEV Repsol que este fin de semana acoge sin la presencia de público el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El italiano Yari Montella, líder del certamen European Moto2 Championship donde hasta el momento ha conseguido todas las victorias de las carreras que se llevan disputadas, no tuvo oposición hoy durante los entrenamientos calificatorios para marcar el mejor tiempo y adjudicarse la pole en Jerez, segunda de la temporada. Su registro de 1.42.919, marcado durante la tanda de la mañana, fue a la postre, el mejor de ambas sesiones, siendo el único piloto capaz de rodar en 42". Segundo mejor tiempo para el finlandés Niki Tuuli con 1.43.248, mientras el japonés Keminth Kubo fue tercero (1.43.436.). El mejor español de la categoría fue Fermín Aldeguer con1.43.943. El malagueño Alejandro Medina finalizó en la novena posición.

Resultados Moto2 Q1+Q2: 1.-Yari Montella 1.42.919 2.-Niki Tuuli 1.43.248 3.-Keminth Kubo 1.43.436 4.-Alessandro Zaccone 1.43.474 5.-Lukas Tulovic 1.43.578 6.-Fermin Aldeguer 1.43.943 7.-Adam Norrodin 1.43.974…

Por su parte, en el Campeonato Junior de Moto3, era el piloto sevillano Daniel Muñoz (Cardoso School) quien se adjudicaba su primera pole en la categoría al marcar un tiempo de 1.46.384.El joven de la vecina localidad de Dos Hermanas, compatibiliza en 2020 este certamen con la Red Bull Rookies Cup donde también está consiguiendo brillar firmando también días atrás durante el GP de Austria su primera pole en esta clase. Recordamos que Muñoz, es un piloto que pasó por el proyecto del Circuito y Ayuntamiento de Jerez, 'Jerez Andalucía Motor Talent' cuyo objetivo es el promocionar a jóvenes valores andaluces y tras los resultados del propio Daniel como de David Muñoz, otro de los jóvenes andaluces en la Red Bull Rookies Cup, igualmente formado en el equipo Jerez Andalucía Motor Talent, parece que el motociclismo andaluz va por buen camino. Junto a Daniel, formará en la primera fila de parrilla el español Izan Guevara, mientras el líder de la general, Pedro Acosta, cerraba con su tercera posición de hoy en la calificación la primera fila de parrilla de esta categoría.

Resultados Moto3 Q1+Q2: 1.-Daniel Muñoz 1.46.384 2.-Izan Guevara 1.46.495 3.-Pedro Acosta 1.46.555 4.-Xavier Artigas 1.46.870 5.-Gerard Riu 1.46.921 6.-Daniel Holgado 1.46.931 7.-Nicholas Spinelli 1.47.016 8.-Billy Van Eerde 1.47.110 9.-David Salvador 1.47.138…

Cerraba la jornada, la categoría de Hawkers European Talent Cup que dominaba el piloto holandés Zonta Van Den Goorberg que firmaba durante la tanda matinal un tiempo de 1.49.613 que nadie mejoró en la segunda. Segundo mejor tiempo y por tanto, primera fila de parrilla para el español Angel Piqueras que paraba el crono en 1.50.020, mientras cerraba la primera fila el italiano Marco Morelli que lo hacía en 1.50.150.

Resultados ETC Q1+Q2: 1.-Zonta Van Den Goorbergh 1.49.613 2.-Angel Piqueras 1.50.020 3.-Marco Morelli 1.50.150 4.-Marcos Ruda 1.50.160 5.-Juan Rodriguez 1.50.286 6.-Harrison Voight 1.50.339 7.-David Alonso 1.50.351 8.-Iván Ortolá 1.50.417…

Horarios de carreras de mañana sábado

09.00-09.15 warm up ETC / 09.25-09.40 warm up Moto2 / 09.50-10.05 warm up Moto3

11.00 h (Hawkers European Talen Cup-carrera1) 12.00 h (carrera Moto2) 13.00 h (carrera Moto3) 14.00 h (Hawkers European Talent Cup carrera 2)