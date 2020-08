Juan Díaz: "Nuestro proyecto es serio y muy ambicioso"

Juan Díaz ha conseguido en poco tiempo entusiasmar con su proyecto deportivo a muchos aficionados del Xerez CD, que confían en que por fin, hayan acabado los peores momentos del club desde que se fundara.

El equipo aspira a pelar entre los mejores en esta temporada tan atípica que se avecina y Díaz reconoce que entró en este proyecto “siendo muy ambicioso, es verdad que me costó un poco cambiar la filosofía de trabajo pero pronto se pudo implantar la idea que queríamos. Esto no deja de ser una inversión, si se hacen las cosas bien, tendremos más patrocinadores que apuesten por nosotros y con ello optaremos a futbolistas de mayor nivel y mejores instalaciones”.

Tiene claro que hay que hacer las cosas bien, porque “cuando te equivocas y se hacen mal, parece que todo va a peor y ahora que se están haciendo bien es más fácil que lo demás vengan de cara. Hemos colocado vallas publicitarias en la ciudad, que es otro síntoma de la manera en la que se están haciendo las cosas. Lo que queremos que entienda todo el mundo es que todo esto lo estamos haciendo gente de Jerez, somos quienes estamos cerrando todos los acuerdos. Ya es hora de que el aficionado del Xerez CD pueda pensar solo en la parcela deportiva y que su preocupación se limite en opinar si el equipo ha jugado bien o mal”, expresó.

Respecto al tema del desbloqueo federativo, Díaz afirmó que “se encuentra prácticamente solventado, llegue hace mes y medio con todos los impagos por efectuarse y ya hemos cerrado prácticamente la deuda con AFE, Federación Andaluza, todos los jugadores de la pasada temporada y el Colegio de Entrenadores. Queremos que vean de verdad que se están haciendo las cosas bien, no soy de decir algo y luego hacer lo contrario, me gusta hablar poco y demostrarlo todo con hechos; la gente está escarmentada de tantas palabras. Una vez que estemos oficialmente desbloqueados espero que nuestros seguidores olviden la pesadilla de los últimos años y lo recuerden como algo lejano”.

Díaz recordó que el tema accionarial de la entidad “se encuentra en manos de varios abogados. Estamos haciendo lo que ellos nos dicen y cuando tengamos la documentación empezaremos las conversaciones para acceder a las instalaciones municipales. Es evidente que vamos a tener la representación y la gestión del club. En la Federación es cierto que pueden aparecer personas antiguas, pero es algo normal, al fin y al cabo no deja de ser un proceso burocrático y estas cosas no las cambian de un día para otro. Nosotros vamos a hacer las cosas bien ante notario, queremos que vuelva la transparencia que ha faltado para que así regresen muchos xerecistas que aún estaban indecisos. Una ciudad de más de 200.000 habitantes como Jerez no merece tener dos equipos en Tercera. Ya es hora de que los aficionados del Xerez CD vuelvan a vivir situaciones bonitas, pero en ese aspecto prefiero entonar una filosofía ‘cholista’ e ir paso a paso", concluyó Díaz.