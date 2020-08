Pablo Rodríguez: "Tenemos que decidir qué Mar Menor queremos recuperar"

A lo largo de la historia los antiguos navegantes se embarcaban en expediciones hacia los confines más recónditos de la Tierra en búsqueda del conocimiento. Hoy en día, aquellos argonautas se han actualizado hasta convertirse en los intrépidos científicos que se embarcan durante meses en la incesante labor científica de las campañas oceanográficas alrededor del mundo. Entre ellos se encuentra Pablo Rodríguez Ros, autor del libro Argonauta, peripecias modernas entre los océanos y el cambio climático que verá la luz el próximo 16 de septiembre.

Pablo Rodríguez Ros es Doctor en Ciencias del Mar y ha investigado en oceanografía y cambio climático desde los 19 años. Ha participado en expediciones científicas en el océano Atlántico, Pacífico, Índico y Antártico, y ha realizado estancias de investigación en instituciones científicas de Reino Unido, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En su tiempo libre, divulga los múltiples papeles que juega el océano en nuestro planeta y en la lucha contra el cambio climático.

Este joven oceanógrafo cartagenero comenzó sus investigaciones en el Mar Menor en el año 2010 "y ya entonces la situación no era muy halagüeña, la sopa verde ya cubría toda la zona de la desembocadura de la rambla del Albujón". En una década la "situación no ha hecho más que empeorar. Da pena, no sólo desde el punto de vista científico o natural sino también desde el cultural porque, al fin y al cabo, la vida de la gente de la comarca del Campo de Cartagena ha estado muy ligada al Mar Menor y da pena por el recuerdo de aquello que fué, parece ser que ya no es y ya veremos a ver si vuelve a ser". En este sentido, sobre su posible recuperación advierte que, antes de actuar es necesario hacer la siguiente reflexión que no se está haciendo: "¿Qué Mar Menor queremos recuperar? ¿A qué nivel? ¿Qué Mar Menor quiere la sociedad? ¿Qué Mar Menor pretende instaurar la clase política?"

El libro sale a la venta el 16 de septiembre aunque ya se puede reservar en la web de Raspabook / Raspabook

En su primer libro, Rodríguez Ros nos invita a conocer el alcance del impacto del cambio climático en los distintos océanos del planeta y, sobre todo, que aún estamos a tiempo de cambiar las cosas. Es como esas historias de aventuras que nos contaban de pequeños, pero este es un viaje real, donde todos y cada uno de nosotros somos los protagonistas, y en el que no debemos olvidar que la vida, como la conocemos, puede ser el viaje más emocionante en el que hayamos embarcado jamás. Así, sin renunciar a la esperanza, Argonauta, peripecias modernas entre los océanos y el cambio climático se nos ofrece como aliciente para la lucha contra el cambio climático, el mayor reto contemporáneo para la humanidad. Una obra imprescindible para quienes creen que para poder proteger el medio ambiente primero hay que entenderlo y que necesitamos el conocimiento, las palabras, para pasar a la acción.

Argonauta, un viaje literario por los océanos y el cambio climático será presentado a través de las redes sociales de la editorial murciana Raspabook y diferentes encuentros con los lectores y ferias literarias en los próximos meses. Además, ya está disponible a través de preventa en la web de Raspabook (https://raspabook.com/producto/argonauta/).

Los beneficios del autor irán destinados a proyectos de recuperación del Mar Menor coordinados por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), en concreto a la recuperación de las salinas de Marchamalo.