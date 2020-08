"Erasmus online": los estudiantes podrán seguir las clases de sus universidades de destino desde casa

Incertidumbre ante la situación sanitaria, restricción de movimientos entre territorios y la posible no presencialidad del curso académico. Estos son los principales factores que han hecho dudar a los universitarios sobre si es el año más adecuado para estudiar en el extranjero. Muchos de ellos ya han renunciado a su beca de movilidad o han reducido su estancia al segundo cuatrimestre, siguiendo la recomendación general de las tres universidades de la Región: UMU, UCAM y UPCT.

Vicente López estudia Relaciones Internacionales en la UMU y, tras muchas dudas, ha decidido seguir las recomendaciones de la universidad y acortar su Erasmus a Polonia. Se irá solamente durante el segundo cuatrimestre, a pesar de tener planeada, en principio, una estancia anual: "Con el tema de la pandemia me he visto obligado a modificarlo. Me he planteado varias veces renunciar, pero lo que he hecho ha sido renunciar al año entero".

Laura Rubio no ha tenido tanta suerte. Esta estudiante de Matemáticas, también en la UMU, se ha visto obligada a renunciar a su Erasmus a Rumanía, previsto para el primer cuatrimestre, por no poder convalidar las asignaturas.

A pesar de todo, Francisco Javier Martínez Méndez, vicerrector de Comunicación de la UMU, cuenta que las solicitudes para participar en el programa Erasmus se mantienen en un número similar a años anteriores, en torno a unas setecientas. "Hemos mantenido la cifra a pesar de la pandemia porque se han introducido bastantes cambios: se han pasado la mayor parte de las movilidades al segundo cuatrimestre a la espera de que remita la pandemia y existan vacunas, y aquellos convenios que no se podían cambiar se van a hacer en una movilidad innovadora, el Erasmus online. Van a estar en Murcia, pero van a cursar los estudios de la universidad de destino", explica el vicerrector, que es también tutor Erasmus en la Facultad de Comunicación y Documentación.

Sin embargo, la beca solo está contemplada en aquellos casos en los que se asista a clase de manera presencial, por lo que esta modalidad de "Erasmus online" no estará financiada. Los estudiantes europeos que tengan pensado estudiar el próximo año en una universidad de la Región también podrán hacerlo vía streaming. Se trata de una recomendación de la Unión Europea para evitar movilizar a los estudiantes ante posibles rebrotes.

Una idea que no convence a todo el mundo. Raúl López, estudiante de Periodismo en la UMU, opina que “no tiene mucho sentido porque, para dar clases desde mi casa, prefiero darlas en español antes que en italiano”. Él planea viajar también en enero para disfrutar de su Erasmus.

Martínez Méndez no descarta que la situación cambie de aquí a diciembre, pero asegura que el interés por el programa en la UMU se ha mantenido o es incluso superior a otros años. Por el momento, no le consta que ninguna universidad europea haya mostrado reticencia a recibir estudiantes españoles.