El Gobierno de La Rioja pide a los vecinos de Alfaro un autoconfinamiento voluntario durante tres días

El Gobierno de La Rioja ha recomendado un autoconfinamiento voluntario de 72 horas a los habitantes de Alfaro, evitando "salir del lugar de residencia en los próximos tres días, y haciéndolo únicamente para ir a trabajar o a las tareas imprescindiblemente necesarias", todo ello "ante el grave riesgo de transmisión" del coronavirus, una vez que la presidenta, Concha Andreu, ha informado que los casos activos han aumentado a 57, así como que hay 400 personas en cuarentena en la localidad. En más del 60% de los casos se trata de menores de 20 años.

Junto a esta recomendación a la población alfareña ha extendido otras que pasan por "restringir la movilidad lo máximo posible" y "cerrar cuartos, chamizos, bajeras y huertos", así como "no mantener reuniones de más de seis personas", y "no realizar encuentros con personas que no pertenezcan a la unidad familiar básica de convivencia".

Además, ha recomendado "extremar las medidas de prevención y seguridad habituales como el lavado frecuente de manos y guardar una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros con las personas con las que no se convivan para evitar la transmisión del virus".

Estas recomendaciones anunciadas por Andreu tratan, según ha indicado, de evitar tomar "medidas más drásticas". Ha recordado que "más del 60 por ciento" de los positivos en la localidad son jóvenes menores de 20 años, así como ha puesto de manifiesto el "incumplimiento" de varias personas de la cuarentena.

En este punto, ha destacado "el trabajo y empeño" de la Corporación alfareña "instando a la Policía Local a que recomendara que determinadas reuniones no se celebrarán", hasta el punto que la propia concejala de Juventud "iba pidiendo varias recomendaciones casi llorando, y no ha valido".

No obstante, ha apuntado que "legalmente no hemos podido tomar decisiones de prohibiciones", pero "aún así no hace falta esperar a un castigo legal para dejar de celebrar una reunión u otra en la que hay un riesgo absoluto de contagio, y que esas personas jóvenes o mayores van a ir su casa, donde puede haber personas vulnerables.

En paralelo, la presidenta ha indicado que el Área de Salud "inicia este sábado una campaña focalizada de PCR en Alfaro que redobla el esfuerzo ya realizado en esta localidad, y se aumenta el número de test con ampliación de los medios para la realización de dichas pruebas".

CALAHORRA Y NÁJERA

Unas recomendaciones, excepto la del autoconfinamiento voluntario y la restricción de movilidad, que la presidenta ha extendido a Calahorra y Nájera, con 24 y 20 casos activos, respectivamente.

Precisamente, Andreu ha apuntado que "en los municipios que en próximas fechas coincidan con festividades o celebraciones se invita a desplegar las recomendaciones de Calahorra y Nájera".

Para concluir, la presidenta ha señalado que la consejera de Salud, Sara Alba, se encontraba en Alfaro, donde se iba a trasladar la propia Andreu, para mantener distintas reuniones.