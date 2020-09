El vídeo viral de una cirujana sobre la mascarilla: "Por la calle no es necesaria porque no te vas a infectar"

La obligatoriedad del uso de las mascarillas provocó el debate desde su entrada en vigor. España ha sido el país más restrictivo y algunos profesionales se muestran contrarios a ello. Es el caso de Marucha Marqués, cirujana asturiana que durante 42 años ha ejercido la profesión en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

En un vídeo que se ha convertido en viral explica las razones que le llevan a afirmar que la mascarilla obligatoria no tiene sentido. Curiosamente, Marucha comienza señalando que "cuando el Gobierno decía que no eran necesarias, mandé un mensaje a todos mis contactos diciendo que, por favor, la usaran porque era fundamental para evitar el contagio".

La profesional apunta que en las ciudades que "no son muy populosas estoy en contra porque no hay aglomeraciones. Para andar por la calle no se necesita porque no se va a contagiar. El virus se transmite por la saliba que hay flotando y el aire de la calle dispersa las posibles gotículas que contiene el virus porque para contagiarlo es importante la carga viral. Es decir, para que tú tengas la enfermedad tienes que tener un montón de virus que te lleguen de golpe. El aire de la calle dispersa los virus en suspensión y nunca va a adquirir una densidad como para infectar".

Marqués añade que ella ha llegado a estar 12 horas con mascarilla y no le ha pasado nada. Con ello trata de tirar abajo el mito de que las mascarillas comen el oxígeno. "El problema es que es incómodo, da calor y es absurdo porque si no se necesita por qué hay que llevarla". Sobre su uso, recomienda "la quirurgica, la azul porque evita que nosotros contagiemos. Si todo el mundo lleva esa, nadie va a contagiar a los demás".

Entonces ¿dónde radica el problema? "En los espacios cerrados porque no circula el aire" a lo que suma una crítica a la sociedad. "La gente obedece como borregos sin plantear el por qué ni para qué. El Gobierno es tan asusto que te dice: si no te pones mascarilla es culpa tuya si te infectas. Eso es falso porque por la calle no te vas a infectar. Siempre que se mueve el aire, el contagio disminuye". La profesional ahonda en su crítica al Ejecutivo central. "Al Gobierno le encanta meter miedo y que la gente se obsesione. Mientras uno se obsesiona, no piensa en como sancionarles por la pésima gestion de este asunto".

Marqués asegura que "hay muchos médicos que opinan como yo y otro muchos lo ignoran. Los colegios han sufrido un proceso de bajada de pantalones porque he hablado con mucha gente que estaba dispuesta a plantear caceroladas pero tenían miedo por si les veían y tomaban represalias".

Durante el confinamiento, la cirujana aprovechó para leer "artículos científicos americanos, ingleses, alemanes... Por ejemplo Vietnam o Corea del Sur tienen gente que trabajó y trató bien la pandemia. Decían que el foco de contaminación eran las discotecas porque la gente está sin mascarilla y el aire no circula. También hay que decir que el aire acondicionado es nefasto porque puede esparcer las partículas con virus". Con todo, concluye afirmando que "no es absolutamente necesario llevar mascarilla en espacios abiertos y yo no la llevo".