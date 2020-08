Més SER Catalunya

La nova temporada radiofònica 2020-2021 comença dilluns ratificant el compromís de la SER per la seva ràdio en català: SER Catalunya. El programa ‘Aquí, amb Josep Cuní’, que s’emet de dilluns a divendres de 07 a 12 h, tindrà continuïtat el cap de setmana, a partir del mes d’octubre, amb un espai presentat per Frederic Vincent, fins ara subdirector del programa de Josep Cuní.

El director de la SER a Catalunya, Jaume Serra, ha explicat que “d’aquesta manera el nostre oient disposarà d’una oferta ininterrompuda de dilluns a diumenge de ràdio matinal, entre les set del matí i les dues de la tarda, feta en català i preparada per reaccionar amb exigència davant dels grans reptes informatius que es presenten però també fent una aposta per la distensió i per explicar històries positives”. El programa de Frederic Vincent disposarà d’un equip de primera amb veus importants de la SER com Òscar Moré, Màxim Castillo i Anna Puigboltas.

‘Aquí, amb Josep Cuní’

El programa de Josep Cuní comença la seva tercera temporada a l’antena de SER Catalunya amb novetats. S’incorporen al Club d’opinió els periodistes Jordi Barbera, Lola Garcia, Josep Martí Blanch i Miquel Noguer. Sergi Pàmies farà cada dilluns un comentari d’esports. També els dilluns incorpora la tertúlia d’actualitat esportiva. Els dimarts, el catedràtic de Política Econòmica, Antón Costas, farà classes d’economia. S’incorpora com a col·laborador el divulgador científic, especialitzat en astronomia i astrofísica, Joan Anton Català. També explicarà les seves històries a la ràdio el periodista Jacinto Antón.

Davant d’una nova temporada exigent i de gran intensitat informativa continuaran donant els seus punts de vista preeminents: Iñaki Gabilondo, Josep Ramoneda i Ernesto Ekaizer.

En aquesta temporada, Josep Cuní es planteja un repte aparentment senzill, però que s’ha demostrat difícil en els temps actuals: “volem explicar-li a l’audiència per què li passen les coses que li passen”.

‘Què t’hi jugues!’

En una temporada transcendental pel Barça i per l’esport en general pels devastadors efectes del coronavirus també sobre el món de l’esport, el programa ‘Què t’hi jugues!’, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer, dobla la seva durada i s’emetrà entre les 12h i 14h per les emissores de SER Catalunya i per les emissores de la Cadena SER.

‘Què t’hi jugues!’, on es va destapar el Barça Gate, va ser l’aposta de la temporada passada de situar els esports al migdia i ha tingut una gran acceptació entre l’audiència. La informació, l’entreteniment, les entrevistes, l’anàlisi i l’opinió seguiran essent el segell d’un ‘Què t’hi Jugues! que, enguany, apostarà per donar veu al soci i a figures destacades del barcelonisme. A l’equip s’hi mantindran veus de pes com les dels periodistes Ramon Besa, Santi Giménez, Lu Martín, Joan Poquí, Joaquín Maroto i Ivan San Antonio, a més dels exfutbolistes Jofre Mateu, Moisés Hurtado i Àlex Delmàs. L’esperit irreverent es mantindrà amb personatges com Jaume Creixell o el Tio Faja, a banda de noves incorporacions.

‘Hoy por Hoy’ i ‘Hora 14’

A les emissores de la Cadena SER es podran seguir les desconnexions per a Catalunya d’‘Hoy por Hoy’, mentre Sergi Caballero seguirà al capdavant d’‘Hora 14 Catalunya’ (Dll. a Dv. de 14.05 a 14.30 h).

‘El Balcó’

‘El Balcó’, presentat per Carla Turró, inaugura el seu segon any amb una durada de dues hores, de 19 a 21 h, havent canviat la pell, passant de ser un programa de notícies a un programa que explica notícies i històries. Enguany s’incorporen quatre periodistes que “ens ajudaran a interpretar el món d’avui”, explica Turró. Són el periodista i escriptor John Carlin, l’experta en informació internacional Olga Rodríguez, el director de la revista 5W Agus Morales i l’experta en informació de salut Milagros Pérez Oliva.

Enguany també es reforçarà el planter de les Parelles de fet -els analistes de la quotidianitat-, formada per Antoni Bassas, Judith Mascó, Santi Balmes, Elisenda Roca, David Selvas, Mar Coll, Nausicaa Bonnín i Ada Perellada, entre d’altres.

Entre les 20.30 i 21.00 h, Paula Vilaplana presentarà La Graderia d’El Balcó, dedicada a l'actualitat esportiva.

‘Tot és comèdia’

El Tot És Comèdia, dissabte i diumenge de 12h a 14h, amb Rosa Badia, té la intenció aquesta temporada de celebrar la cultura més que mai, convertint-se en el punt de trobada d'un sector que passa per un dels seus moments més delicats. En aquest sentit, 'Els números 1 de la cultura' reunirà quinzenalment a dos responsables de les institucions culturals catalanes més destacades per a debatre sobre els temes que més preocupen i interessen en aquest àmbit. La oferta gastronòmica del programa es reforça amb la incorporació del periodista especialitzat Carlos G. Cano. I en un any on l'educació tornarà a ser el centre de tot, seguirem comptant amb les classes de Cristian Olivé, el professor d'institut que destaca per la seva originalitat a l'hora d'impartir matèries.

‘Moguts pel Barça’

Un any més SER Catalunya aposta per les transmissions esportives. El periodista Raül Muxach continua com a mestre de cerimònies de ‘Moguts pel Barça’, amb la narració de Joan Tejedor i l’anàlisi de Fermín Suárez, Santi Ovalle i els comentaris de Jofre Mateu.

Durant tota la temporada a ‘Moguts’ es podran seguir les transmissions dels grans esdeveniments esportius com finals, ascensos o play-offs amb equips catalans implicats.