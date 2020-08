El virus segueix escalant a Catalunya, amb 1.350 nous positius i 9 morts

El risc de rebrot de Covid a Catalunya (EPG) segueix creixent i avui és de 194,6, cinc punts més que ahir, mentre que han diagnosticat 1.350 nous positius i reportat 9 morts més, mentre ha tornat a créixer el nombre de pacients hospitalitzats a 665 (set més que ahir), dels quals 126 estan a l'UCI (tres menys).

Segons les dades actualitzades avui divendres pel departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han notificat nou morts més, el que deixa en 12.994 el nombre de morts des de l'inici de la pandèmia, a finals de febrer, tant confirmats amb proves PCR com els sospitosos de Covid.

El nombre de casos confirmats de Covid des de l'inici de la pandèmia s'ha situat en 126.849, amb 1.350 nous diagnòstics positius en les últimes 24 hores, segon dia consecutiu amb més d'un miler de nous infectats.

Del total de positius, 104.791, 1.272 d'ells en les últimes 24 hores, han estat confirmats per PCR i la resta per proves serològiques i epidemiològiques.

Pel que fa a l'índex EPG, que mesura el creixement potencial de virus, segueix augmentant i s'ha situat en 194,65, cinc punts més que el dia abans, sempre a la franja de risc alt -per sobre de 100-.

El nombre de pacients ingressats per Covid als hospitals de Catalunya, que havia baixat durant els últims tres dies, ha tornat a repuntar i avui hi ha 665 hospitalitzats (set més que ahir), tot i que han tornat a baixar a 126 els que són a la UCI (tres menys que el recompte deel dia previ).

La velocitat de reproducció de la Covid (rt) ha crescut una centèsima i s'ha situat en 1,13, és a dir, que cada infectat contagia una mica més d'una persona de mitjana.

Des del passat 1 de març, a Catalunya s'han fet 1.210.467 proves PCR, de les quals un 8,83% han donat positiu en persones que tenien una mitjana d'edat de 51,5 anys, un 51,5% de les quals són dones, mentre que en les PCR que s'han fet durant els darrers set dies la mitjana d'edat dels nous positius és de 37,9 anys, la meitat dones.

Avui divendres hi ha dues comarques que es troben en risc baix de rebrot -per sota de 30-, el Priorat, amb un índex EPG de 24,1, i la Val d'Aran, amb 29,1.

Les comarques amb més risc de rebrot són la Noguera, amb un EPG de 769,7, seguida de l'Alt Urgell (614,9), el Pla d'Urgell (395,4), la Cerdanya (360,3), el Baix Camp (317,2) i Urgell (300,6).

En situació de risc moderat -entre 30 i 100- hi ha deu comarques, mentre que al Barcelonès l'EPG és de 252, quatre punts més que ahir.

Pel que fa als municipis, els que estan aquest dijous amb major risc de rebrot (EPG) són Balaguer, on s'ha duplicat el risc pel que fa ahir i presenta un índex de 1.138,2, Mollerussa (717,4), Canovelles (730 ), Granollers (648,8) (Vallès Oriental), Salt (502,9) (Gironès) L'Hospitalet de Llobregat (479,8) (Barcelonès), Rubí (477,1), Sant Just Desvern (472,5), Gavà (458,1) (Baix llobregat) i Reus (453,9) (Baix Camp).

Avui hi continua havent dos municipis de Catalunya on la velocitat de contagi (Rt) és superior a tres -cada infectat contagia a una mitjana de tres persones- i són Sant Just Desvern, amb una Rt de 3,71, i Olot (Garrotxa), amb 3, 05.