Artigas y Montella, ganan en el Campeonato del Mundo Junior de Moto3 y en el European Moto2 respectivamente

Se disputaba este sábado en las instalaciones del Circuito de Jerez-Ángel Nieto la 3ª cita puntuable para el certamen Internacional FIM CEV Repsol. Recordamos que por la crisis sanitaria, el calendario deportivo del FIM CEV se tuvo que reorganizar albergando varias sedes, entre ellas Jerez, doble cita de carreras durante el fin de semana disputándose los entrenamientos oficiales en la jornada de viernes.

El Campeonato del Mundo Junior de Moto3, prueba estrella de este FIM CEV Repsol, ofreció hoy una disputada y competida carrera en la que estuvieron involucrados los principales actores de la categoría. Y es que destacar en este certamen es garantía de éxito hacia el mundial y así lo saben los pilotos que luchan con todas sus fuerzas por estar en las posiciones de privilegio. La carrera, formó a un extenso grupo de diez pilotos que luchaban prácticamente desde el principio y hasta el final de la prueba por repartirse las tres plazas de pódium, ofreciendo un bonito espectáculo en pista del que salió victorioso Xavier Artigas, que conseguía su segunda victoria de la temporada, tras la caída de Pedro Acosta en la última vuelta cuando lideraba el grupo. Daniel Holgado y Gerard Riu por este orden, completaron las restantes plazas del pódium siendo para estos dos últimos su primer cajón de la temporada. Con este resultado, Artigas pasa a liderar el certamen a expensas de lo que pueda ocurrir mañana en la 4ª cita de la temporada en la que esta categoría tiene programadas dos carreras.

Resultados carrera Cto. Del Mundo de Moto3: 1.-Xavier Artigas 28.46.650 2.-Daniel Holgado 28.47.604 3.-Gerard Riu 28.47.677 4.-David Salvador 28.48.245 5.-Diogo Moreira 28.48.596 6.-José A. Rueda 28.48.741…

Clasificación general: 1.-X.Artigas 70 puntos 2.-P.Acosta 45 p 3.-D.Holgado 44

Arrancaba esta primera jornada de carreras con la clase 'Hawkers European Talent Cup', única el sábado que contaba con doble carrera, la primera que tenía lugar a las 11, mientras que la segunda cerraba la jornada a las 14 horas. El piloto colombiano del Team Aspar, David Alonso, líder del certamen partía desde la séptima plaza, siendo el holandés Zonta Van Den Goorbergh quien tenía la pole. Una buena salida de este le hacía comandar durante los primeros giros la carrera en un grupo entre los que se encontraban los favoritos a las posiciones de pódium con Morelli, Piqueras, Alonso, Ortolá, Ruda, Rodríguez, Harrinson y Ferrández. En una sola vuelta, abrieron un importante hueco con el segundo grupo de carrera comenzando desde entonces entre ellos su particular batalla por las posiciones de pódium. David Alonso, ganador de las tres carreras anteriores, busca llegar a la cabeza de carrera y se coloca tras el holandés al que controla y estudia vuelta a vuelta. Por detrás, Ortolá, Harrison, Ruda y Ferrández pelean cada tramo de pista. En la última vuelta se decidía todo. Van Den Gooberg entra y sale primero de la curva Jorge Lorenzo y llega a meta en primera posición seguido de David Alonso, si bien, es penalizado con una posición por exceder los límites de pista. De esta forma, la victoria, cuarta de la temporada, recae en el piloto colombiano David Alonso, seguido del holandés, mientras que en la tercera plaza ocurre un tanto de lo mismo, Iván Ortolá entra tercero, pero es penalizado por exceder también los límites de pista. Su lugar lo ocupa el australiano Harrinson Voight que conseguía su primer pódium de la temporada. Buena posición para Julio Garcia, piloto de Jerez Andalucia Motor Talent que conseguía la novena plaza.

En la segunda carrera de esta categoría, casi los mismos protagonistas con un grupo de cabeza liderado por el holandés Goobergh y el italiano Morelli con David Alonso tercero. En las últimas vueltas todo se decidía en la última curva en la que David Alonso entraba algo pasado y era Marco Morelli quien aprovechaba por el interior para conseguir la victoria, primera en su carrera deportiva en esta categoría de ETC, mientras David Alonso, conseguía su segundo pódium de la jornada. Completaba el cajón, Alberto Ferrández que lograba con este su cuarto pódium de la temporada.

Race 1 ETC: 1.-David Alonso 27.41.336 2.-Zonta Van Den Goobergh 27.41.161 3.-Harrison Voight 27.42.081 4.-Iván Ortola 27.41.998 5.-Alberto Ferrández 27.42.018 6.-Marcos Ruda 27.42.174 7.-Angel Piqueras 27.43.625 8.-Juan Rodriguez 9.-Julio Garcia (Jerez Andalucia Motor Talent)…

Race 2 ETC: 1.-Marco Morelli 27.48.149 2.-David Alonso 27.48.177 3.-Alberto Ferrández 27.48.324 4.-Angel Piqueras 27.48.365 5.-Zonta V.Den Goorbergh 27.48.638 6.-Adrian Cruces 27.54.295…..14.-Julio Garcia (Jerez Andalucia Motor Talent)…

Clasificación general: 1.-D.Alonso 120 puntos 2.-A.Ferrández 79 p 3.-I.Ortolá 59 p

En el Campeonato Europeo de Moto2, liderado por el italiano Yari Montella, este volvía a ser protagonista, no en vano, si el viernes conseguía la pole, el sábado rubricaba su dominio con una nueva victoria, la quinta de la temporada. Tras él, sólo su compatriota Alessandro Zaccone era capaz de seguirle el ritmo en las primeras vueltas hasta que Montella comenzó a marcar unos tiempos por vuelta demoledores ante el que nada pudo hacer Zaccone para seguirlo. Por detrás, el finlandés Niki Tuuli, el japonés Taiga Hada y el español Alejandro Medina, luchaban por la tercera plaza de pódium si bien, a medida que pasaban las vueltas se iban despejando las posiciones siendo Tuuli quien conseguía la tercera plaza y su quinto pódium esta temporada. El malagueño Alejandro Medina finalizaba en la quinta posición.

Resultados carrera Moto2: 1.-Yari Montella 29.32.092 2.-Alessandro Zaccone 29.36.419 3.-Niki Tuuli 29.41.091 4.-Taiga Hada 29.43.918 5.-Alejandro Medina 29.45.366 6.-Lukas Tulovic 29.46.552 7.-Piotr Biesiekirski 29.48.302…

Clasificación general: 1.-Y.Montella 125 puntos 2.-N.Tuuli 96 p 3.-A.Zaccone 81 p

Horarios de carreras del domingo

09.00-09.15 warm up Moto3 / 09.25-09.40 warm up Hawkers ETC / 09.50-10.05 warm up Moto2

11.00 h (Moto3-carrera 1) 12.00 h (Hawkers European Talen Cup ) 13.00 h (Moto2) 14.00 h (Moto3 carrera 2)