Izan Guevara y José Julián Garcia, se reparten las victorias en el Campeonato del Mundo Junior de Moto3

La 4º cita del certamen internacional FIM CEV Repsol, ponía punto y final hoy en las instalaciones del Circuito de Jerez-Angel Nieto tras una intensa semana de entrenamientos y carreras que dieron comienzo el pasado miércoles y jueves con las primeras tandas de entrenamientos libres para, a continuación, disputar el viernes los entrenamientos oficiales y desarrollar tanto el sábado como éste domingo las carreras pertenecientes a las tercera y cuarta cita de la temporada. Un doble evento en Jerez programado por las circunstancias sanitarias actuales, desarrollado sin público y bajo las estrictas medidas de seguridad y sanitarias establecidas en el protocolo del FIM CEV Repsol y la RFME.

Izán Guevara y José Julián Garcia en Moto3 Junior WorldChampionship, Yari Montella en el European Moto2 championship, y el holandés Zonta Van Den Goorbergh en la European Talent Cup, fueron los ganadores de las carreras disputadas hoy bajo unas condiciones meteorológicas suaves (poco más de 23º) en comparación con el calor de días atrás.

En el Campeonato del Mundo Junior de Moto3, tras la caída ayer en la última vuelta de Pedro Acosta, que llegaba a Jerez líder del certamen, era Xavier Artigas quien se adjudicaba la victoria se colocaba líder y abría un hueco en la clasificación general. Si bien, hoy eran dos las carreras programadas para esta categoría y todo podía ocurrir. En la primera, pronto los favoritos, Artigas, Guevara, Acosta, Riu y Holgado, se sitúan en cabeza controlando la prueba, si bien, si en principio parecía que se escapaban, no fue así y el segundo grupo llegó a contactar con la cabeza para formar un más amplio pelotón de 10 pilotos. Hasta la vuelta 4, era Izan Guevara el que manejaba la cabeza de carrera, aunque en esa vuelta Artigas lo sobrepasa tomando el testigo que después cedería a Fernández. Pero en esta categoría, cada metro de asfalto vale su peso en oro y en las siguientes curvas es Pedro Acosta quien se coloca líder a falta de 7 vueltas para la conclusión, mientras en la siguiente, Artigas la recuperaba. Unos cambios de liderato previsibles, no en vano, la carrera tuvo mucha intensidad y emoción y cualquiera podía pasar de la primera a la décima o viceversa. A falta de 4 vueltas cae Riu que ayer hizo pódium, mientras Artigas lograba abrir un pequeño hueco que no le sirvió de mucho ya que en la última vuelta Acosta y el resto del grupo se ponía a su estela. Todo se decidiría en la última curva. David Salvador se iba al suelo mientras el mallorquín Izan Guevara conseguía colarse a Artigas para lograr su primera victoria en la categoría en su cuarta carrera en esta clase. Artigas, ganador ayer, era segundo, mientras Pedro Acosta, lograba resarcirse con este pódium en tercer lugar de la caída de ayer en la última vuelta.

En la carrera 2, de nuevo los mismos protagonistas con la salvedad del líder del certamen Xavier Artigas al que el andaluz David Muñoz se llevaba por delante cuando este caía en la curva Jorge Martinez Aspar, si bien, Artigas logró salvar la caída pero se vio relegado a posiciones traseras. Por delante, Guevara, Acosta, Holgado, Riu, Garcia, Moreira, Masaki, Muñoz y Salvador, formaban el compacto grupo de cabeza en el que las posiciones se iban intercambiando preparándose para la vuelta final que de nuevo tuvo en la curva Jorge Lorenzo todo el protagonismo al caer Daniel Muñoz cuando iba cuarto al igual que Daniel Holgado también cuando se preparaba para el ataque final al pódium. Esto hizo que fuese Izan Guevara quien tomase la delantera y pasase primero por línea de meta aunque fue penalizado con una posición por exceder los límites de pista, siendo José Julián Garcia quien se llevaba el triunfo, primero en el FIM CEV Repsol con Guevara, segundo, y Pedro Acosta, completando el pódium de esta segunda carrera que cerraba el programa de pruebas de hoy.

Resultados 1ª carrera Cto. Del Mundo Jr. Moto3: 1.-Izan Guevara 28.39.051 2.-Xavier Artigas 28.39.162 3.-Pedro Acosta 28.39.303 4.-Daniel Holgado 28.39.423 5.-Adrian Fernández 28.39.502 6.-Kazuki Masaki 28.41.930…

Resultados 2ª carrera Cto. Del Mundo Jr. Moto3: 1.-José Julián Garcia 28.46.929 2.-Izan Guevara 28.46.860 3.-Pedro Acosta 28.47.013 4.-Gerard Riu 28.47.352 5.-Kazuki Masaki 28.47.653 6.-Diogo Moreira 28.47.395…

Clasificación general: 1.-Xavier Artigas 98 puntos 2.-Pedro Acosta 77 3.-José J. Garcia 65

La segunda prueba del día era la European Talent Cup. Cuando se llevaban disputadas 5 vueltas y lideraba el holandés Van Den Goobergh con David Alonso, Ivan Ortola y una extensa línea de pilotos perseguidores detrás, se produjo la caída de un participante en la curva Ferrari que obligó a Dirección de Carrera a mostrar la bandera roja para paralizar la carrera y proceder al rescate de este piloto. Esto provocó una nueva carrera programada a 5 vueltas y con una parrilla formada por las posiciones al paso de la vuelta 5. En la nueva salida, de nuevo Van Den Goorbergh toma el mando de un extenso grupo de pilotos con todos los favoritos al acecho. Una carrera típica de esta categoría con mecánicas parejas que hacen que la lucha en grupo sea la tónica habitual. Hasta 15 pilotos formaban este grupo que llegaba a la última vuelta con toda la incertidumbre posible pero con Goorbergh, Alonso, Morelli y Ortolá tomando posiciones para afrontar la última vuelta. En ella, el holandés mantiene el pulso, mientras empiezan los escarceos por detrás. El colombiano David Alonso se pega a su rueda al igual que Ortolá. En la curva Dani Pedrosa, David Alonso toma el mando, mientras se preparan para llegar a la curva que siempre decide, la de Jorge Lorenzo. Allí, Angel Piqueras entra pasado y cae llevándose a Adrian Cruces que a su vez tira a Morelli mientras Van Den Goorbergh aprovecha el incidente para salir primero de la curva y lograr su primera victoria en el certamen, con David Alonso firmando la segunda plaza y tercer pódium del fin de semana, siendo tercero el español Iván Ortolá que supo mantener la calma en la curva final para lograr su primer pódium del fin de semana.

Excelente cuarta posición para el piloto del equipo del circuito "Jerez Andalucía Motor Talent", Julio Garcia que formando parte del grupo que luchaba por la victoria, supo nadar en aguas revueltas y aprovechar el incidente en la última curva y de esta forma firmar su mejor resultado de la temporada.

Resultados carrera European Talent Cup: 1.-Zonta Van Den Goorbergh 09.18.320 2.-David Alonso 09.18.333 3.-Iván Ortolá 09.18.495 4.-Julio Garcia 09.18.526 5.-Marcos Ruda 09.18.809 6.-Juan Rodriguez 09.19.165…

Clasificación general: 1.-D.Alonso 140 puntos 2.-A.Ferrández 88 p 3.-Zonta V. D. Goorbergh 77…….11.-Julio Garcia 31 puntos.

El italiano Yari Montella, confirmó de nuevo hoy su aplastante dominio en la European Moto2 Championship con una contundente victoria, seis de seis que corrobora que se encuentra un pasito por delante del resto. En pocos giros, tomó el liderato del que nadie sería capaz de desbancarlo y tampoco de seguir su excelente ritmo, ni siquiera su compatriota Alessandro Zaccone que ayer fue capaz de acompañarle pero hoy se iba largo en una curva y perdía sus opciones de pódium. De esta forma, el finlandés Niki Tuuli era segundo, mientras el andaluz de Málaga, Alejandro Medina, conseguía su primer pódium de la temporada al concluir en la tercera posición.

Resultados carrera Moto2: 1.-Yari Montella 29.32.038 2.-Niki Tuuli 29.38.073 3.-Alejandro Medina 29.39.318 4.-Taiga Hada 29.43.501 5.-Keminth Kubo 29.48.060…

Clasificación general: 1.-Y.Montella 150 puntos 2.-N.Tuuli 116 p 3.-A.Zaccone 88